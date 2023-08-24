«الطاقة والبنية التحتية» تكرّم منتسبي «انطلاقة»

كرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، منتسبي الدفعة السابعة من مبادرة «انطلاقة»، خلال حفل أقيم بديوان الوزارة في دبي.

و«انطلاقة» إحدى المبادرات الرائدة الهادفة إلى دعم طلبة الجامعات في التخصصات الهندسية في فصول تخرُّجهم الأخيرة، عبر اطلاعهم على أهم الممارسات التطبيقية، وإكسابهم المعارف والمهارات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرّج.

حضر حفل التكريم المهندس فهد الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والمهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، والمهندس سيف غباش، وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بالإنابة، وشركاء المبادرة، و66 منتسباً ممن أكملوا الدورة السابعة بنجاح، لينضموا إلى أكثر من 349 خريجاً من منتسبي الدورات الست السابقة.

وقال المهندس فهد الحمادي: حققت مبادرة «انطلاقة» إنجازات طموحة منذ دورتها الأولى، وأحدثت فارقاً خلال السنوات السابقة على مستوى الدولة في دعم الخريجين الجدد من ذوي التخصصات الهندسية والباحثين عن عمل ممن لا يملكون خبرات ميدانية، مشيداً بمثابرتهم وحرصهم على تطوير قدراتهم المؤهلة لسوق العمل. وأضاف: ستواصل الوزارة دعمها لطلبة الجامعات والخريجين الجدد، وتشجيعهم على مواصلة تحقيق الإنجازات والابتكارات، وتبني المواهب الشابة، لما فيه خدمة للوطن والمواطن، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تقديم بيئة عمل مشجعة للابتكار والإبداع.

وأوضح أن الوزارة تسعى، من خلال مبادرة «انطلاقة»، إلى رسم مستقبل جيل متطلع لخدمة الوطن، ببث الهمة والحماسة في نفوسهم، وردم الفجوة بين المرحلتين التعليمية والعملية والأخذ بأيديهم في فصول تخرُّجهم النهائية، من خلال اطلاعهم على أفضل الممارسات العملية وفقاً لتخصصاتهم بالاعتماد على مهندسين أكفاء ذوي خبرة، لضمان إعداد جيل إماراتي من مهندسي المستقبل يمتلك مهارات عملية تمكنهم من بناء مستقبل مشرق للدولة.

الجدير بالذكر أن مبادرة «انطلاقة» تهدف إلى تأهيل المشاركين فيها لسوق العمل في التخصصات الهندسية، المعمارية والمدنية، والكهربائية والميكانيكية والهندسة الصناعية -الإدارة الصناعية، إضافة إلى هندسة الطاقة المستدامة المتجددة، والبترول، وهندسة الحاسبات والشبكات، وتخصص إدارة الابتكار وريادة الأعمال، والمجالات التخصصية التي تخدم التوجه المستقبلي للدولة وخططها لتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، والمئوية 2071.