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الاقتصادي

تراجع الدولار بفعل بيانات ضعيفة قبل اجتماع البنوك المركزية

تراجع الدولار بفعل بيانات ضعيفة قبل اجتماع البنوك المركزية
24 أغسطس 2023 11:19

تكبد الدولار خسائر مقابل العملات الآسيوية اليوم الخميس بعد أن ألقت بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع بظلالها على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة ودفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية للانخفاض قبيل الاجتماع في جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية الكبرى.

وقفز الدولار الأسترالي 0.9 بالمئة الأربعاء بعد أن جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة أقل من التوقعات.
وحافظ على تلك المكاسب اليوم الخميس وكذلك فعل الدولار النيوزيلندي وفي أغلب الأحيان الين الياباني وعملات الأسواق الناشئة في آسيا.

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وأظهرت بيانات شهر أغسطس التي صدرت أمس الأربعاء أن نمو النشاط التجاري في الولايات المتحدة كان الأضعف منذ فبراير إذ يبدو أن الاقتصاد بدأ يدخل في مرحلة الركود.
وأظهرت استطلاعات أن إنتاج الصناعات التحويلية في أوروبا استمر في الانكماش وتراجع نشاط الخدمات ليستقر اليورو عند 1.0866 دولار في آسيا.

ولا يزال مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مرتفعاً خلال الشهر لكنه انخفض بنحو 0.2 بالمئة الأربعاء واستقر عند 103.39 خلال التعاملات الآسيوية.

المصدر: وكالات
الدولار
البنوك المركزية
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