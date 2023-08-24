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الاقتصادي

صندوق النقد الدولي يقرض الأرجنتين 7.5 مليار دولار

مقر صندوق النقد الدولي (أرشيفية)
24 أغسطس 2023 08:18

أصدر صندوق النقد الدولي شريحة قرض بقيمة 7.5 مليار دولار للأرجنتين.

وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الاتفاق في واشنطن الأربعاء. وقال صندوق النقد في بيان: "أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعتين الخامسة والسادسة لتسهيل الصندوق الممدد للأرجنتين لمدة 30 شهراً. قرار المجلس يُمكّن من صرف فوري لحوالي 7.5 مليار دولار".

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وذكر الصندوق أنه لم تتمكن الأرجنتين في إجراء تعديلات الميزانية المتفق عليها. ومع ذلك ، كان من الممكن الاتفاق على أهداف جديدة مثل زيادة احتياطيات البنك المركزي والمزيد من الانضباط المالي. ويتعين على وزارة الاقتصاد في بوينس آيرس تمرير أكثر من نصف الأموال المصروفة حديثاً إلى دائنين آخرين، حسبما ذكرت صحيفة "لا ناسيون".

 

المصدر: وكالات
صندوق النقد الدولي
الأرجنتين
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