«موديز»: ٧١٪ نمو ربحية بنوك الإمارات في النصف الأول

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت البنوك الإماراتية نمواً في صافي أرباحها المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 71%، وفقاً لوكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، التي توقعت استمرار الربحية المرتفعة للبنوك على مدى الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة، مع نمو الائتمان بنحو 5%.

ووفقاً للوكالة، قفزت الأرباح المجمعة لأكبر أربعة بنوك إماراتية هي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة زادت على 68% لتصل إلى 27.1 مليار درهم، مقارنة مع 16.1 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2022.

وأرجعت الوكالة في تحديث أصدرته أمس، حول أرباح البنوك الإماراتية خلال النصف الأول من 2023، النمو القوي في أرباح البنوك الأربعة الكبرى، إلى قوة الزخم الذي يشهده اقتصاد الإمارات وازدهار حركة الأعمال، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الفائدة وتحسن الدخل من غير الفوائد.

الأصول المصرفية

وأشارت الوكالة إلى أن البنوك الأربعة والتي تشكل معاً نحو 77% من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة في مارس 2023، سجلت ارتفاعاً في الدخل من غير الفوائد بنسبة 41%، مدفوعة بمكاسب كبيرة في نشاط التداول وتوليد الرسوم، مبينة أن الدخل من غير الفوائد أسهم بنسبة 31% من إجمالي الأرباح التشغيلية للبنوك الأربعة.

وأوضحت الوكالة، أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حجم الأعمال، مع استمرار زخم الاقتصاد الإماراتي، أدى إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد لدى البنوك الأربعة بنسبة 37% على أساس سنوي، في حين فاق نمو دخل الفائدة نمو تكلفة التمويل، مما أدى إلى ارتفاع صافي هوامش الفائدة إلى 2.4% للنصف الأول من عام 2023 من 1.9% في العام السابق. وأشارت الوكالة، إلى أنه في حين شهدت التكاليف التشغيلية المجمعة ارتفاعاً بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين والاستثمارات في التكنولوجيا، إلا أن ارتفاع الدخل التشغيلي (بنسبة 38%) ساهم في تعويض الزيادة في التكاليف، حيث أعلنت البنوك عن تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بنحو 27%. ووفقاً للتقرير، تحسن العائد على الأصول إلى 2.0% في النصف الأول من عام 2023، وهو أعلى بكثير من مستوى النصف الأول من عام 2022 البالغ 1.3%، متوقعاً أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة والنشاط التجاري، إلى جانب زيادة تكاليف التشغيل والمخصصات الثابتة، في دعم صافي الأرباح خلال الفترة المقبلة.

هوامش رأسمالية

وبحسب التقرير، حافظت البنوك على هوامش رأسمالية قوية مع نسبة أسهم عادية ملموسة بلغت 15.1% اعتباراً من يونيو 2023، وساهمت الأرباح القوية في زيادة هوامش رأس المال الأساسية، بما يتجاوز نمو الأصول المرجحة بالمخاطر. وقالت الوكالة، إن ارتفاع صافي ربحية البنوك عكس الانتعاش ثقة المستهلك المتزايدة مع بقاء أوضاع الاقتصاد الكلي قوية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والنشاط القوي في القطاعات غير النفطية مثل التجارة والسياحة والعقارات، مشيرة إلى ارتفاع صافي الربح لجميع البنوك في النصف الأول من عام 2023، بنسبة 71% إجمالاً، وهو أعلى بكثير من مستويات السنوات السابقة.

وتوقعت الوكالة أن يستمر صافي الربح في النمو على مدى الـ 12 إلى الـ 18 شهراً القادمة، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث ستستمر أسعار الفائدة المرتفعة في الارتفاع، إلى جانب دعم صافي دخل الفائدة وزخم الأعمال القوي من الدخل غير الفوائد. ويأتي الارتفاع القوي في ربحية البنوك امتداداً للنتائج المالية الإيجابية التي حققتها خلال العام الماضي، حيث قدرت موديز في تقرير سابق الأرباح الصافية المجمعة للبنوك الأربعة للعام 2022 بنحو 33.03 مليار درهم (9 مليارات دولار) مقارنة مع 29.36 مليار درهم في عام 2021، وبنمو نسبته 12.6%. وأرجعت الوكالة في تقرير بحثي أصدرته أمس، ارتفاع صافي أرباح البنوك الأربعة الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة (التي تتمتع بتصنيف قوي من قبل الوكالة عند Aa2)) مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى انتعاش البيئة التشغيلية في الإمارات خلال العام 2022، وارتفاع صافي دخل الفوائد وانخفاض تكاليف المخصصات.