«موانئ أبوظبي» تنفذ مبادرات لتعزيز تجربة المتعاملين

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مجموعة موانئ أبوظبي، عدداً من المبادرات في إطار برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد، وهو نموذج جديد بمعايير دولية يمنح المتعاملين مع الجهات الحكومية في أبوظبي تجربة استثنائية تتميز بالسهولة والكفاءة، مما يعزز المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي في مجال تجربة المتعاملين.

استهدفت المبادرات، التي قادها قطاع المدن الاقتصادية والقطاع الرقمي التابعين للمجموعة، تعزيز تجربة التواصل مع المستثمرين في كيزاد عبر مختلف القنوات، بدءاً من تحسين اتفاقيات مستوى الخدمة للمقابلات الشخصية والاستفسارات الواردة إلى مركز الاتصال، بالإضافة إلى إطلاق خدمة ترخيص المنطقة الحرة الرقمي على المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «أطلب»، كما تبنت المبادرات أساليب مبتكرة لتسهيل تدفق المعلومات وتمكين جميع أصحاب المصلحة والشركاء الحكوميين الرئيسيين من الوصول إلى وثائق المستثمرين عبر سحابة التخزين الإلكترونية المركزية الخاصة بمجموعة كيزاد، وذلك بهدف تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الجهد والوقت عبر تقليص مدة إنجاز المعاملات والإجراءات اللازمة للحصول على الخدمات.

علاوة على ذلك، فإن دمج رقم التسجيل الجمركي يوفر للمستثمر رمز استيراد فورياً مع الرخصة، كما أن إجراءات تشغيل الخدمة الجديدة تسمح للمستثمرين الوصول للخدمة عبر تطبيق الهوية الرقمية. كما جاءت جميع المبادرات متوافقة مع المحاور الرئيسية الأربعة لنموذج برنامج تجربة متعاملين بلا جهد وهي: التوجه الاستراتيجي والتصميم والتطوير وتقديم الخدمة، وذلك في جميع المراحل، ابتداءً من رقمنه الخدمات وتكامل الأنظمة حتى تحديد الأدوار ووضع معايير تقديم الخدمة في العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، مع التركيز على التواصل الدائم مع العملاء وتطوير الكفاءات البشرية من خلال تعزيز مهارات موظفي تجربة المتعامل. وأثمر النهج المرتكز على تحسين تجربة المتعامل عن إحداث تحول كامل في إجراءات تسجيل المستثمرين، وتقليل عدد المعاملات المطلوبة وتقديم نافذة موحدة لطلب ترخيص المنطقة الحرة وخدمات ما بعد الترخيص لكيزاد. كما تم إنشاء منصة جديدة للمستثمرين، تسهل الاستثمار الأجنبي المباشر عند التسجيل من خارج الدولة على منصة «أطلب»، بالإضافة إلى خدمات أخرى. قال الدكتور علي حسين مكي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم اللوجستي وتسهيل التجارة بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تؤكد أبوظبي التزامها الراسخ بمواصلة تطوير منظومة الأعمال ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات.

وكونها تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بإطلاق عدد من المبادرات لتحسين تجربة العملاء والمعنيين في قطاع التجارة والدعم اللوجستي. ونرى أن جهود مجموعة موانئ أبوظبي في تعزيز تجربة المتعاملين تمثل إضافة مهمة لحلول تسهيل التجارة عبر تسهيل الإجراءات وخفض الوقت والتكلفة، وتحسين التكامل السلس للخدمات الحكومية».

وقال عبد الله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي: «كانت ولازالت خدمة المتعاملين على رأس أولويات مجموعة موانئ أبوظبي، خصوصاً في مجموعة كيزاد، حيث نرحب دائماً بمبادرات مثل برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد، والذي يوحد جهود المؤسسات الرئيسية ضمن منظومة الأعمال في أبوظبي، ويقودها للعمل معاً وتضافر الجهود نحو تعزيز هذه التجربة بشكل أكبر.»

وأضاف: «في إطار سعي مجموعة كيزاد إلى تمكين المجتمع بمختلف الطرق، أنشأنا برامج ومبادرات مختلفة مثل كيزاد كونيكت ومنصة جسور وتواصل، والتي تأتي كمبادرات رئيسية تحافظ على التواصل مع المتعاملين عبر المقابلات الشخصية والوسائل الرقمية، مما يُمكنُنا من الوفاء بوعدنا بأن نعطي الأولوية للمتعاملين مع توفير تجارب استثنائية في الوصول للخدمة.»

وأوضحت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي بمجموعة موانئ أبوظبي، الرئيس التنفيذي للبوابة المقطع: «نحن في القطاع الرقمي ومجموعة موانئ أبوظبي، ندرك أهمية تقديم تجارب بلا جهد للمتعاملين عبر قنوات متعددة، ونعي مدى تأثير ذلك على سعادة المتعاملين. كما نسعى دائماً لتسريع وتيرة تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم تجارب متعاملين عالمية المستوى تتميز بالسهولة والكفاءة لجميع المعاملات الحكومية.»

وأضافت: «نؤكد أن كل التطورات التكنولوجية في القطاع الرقمي موجهة نحو التحول إلى تبني نهج التفكير التصميمي في مجال التجارة والخدمات اللوجستية. كما نتابع باستمرار التعليقات المباشرة وغير المباشرة من المتعاملين والشركاء وأصحاب المصلحة لتذليل الصعوبات».