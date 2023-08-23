الخميس 24 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

6 مليارات درهم عطاءات المزاد الثالث لصكوك الخزينة الإسلامية

6 مليارات درهم عطاءات المزاد الثالث لصكوك الخزينة الإسلامية
24 أغسطس 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
حاكم رأس الخيمة يحضر حفل استقبال قمة مجموعة «بريكس»

أعلنت الإمارات ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الثالث لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية («T-Sukuks») المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2023. وشهد المزاد الثالث لبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من البنوك الموزعة الأساسية الثمانية، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6 مليارات درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.5 مرة. وقال بيان صادر عن وزارة المالية: «كان الطلب قوياً على شريحتي لأَجَل عامين وأَجَل 5 أعوام، وتجسد النجاح في تحقيق أسعار مميزة، حيث كان هناك فرق ما بين 0 إلى 2 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لآجال مماثلة.»  كما شهد المزاد الثالث إصدار أول شريحة من الصكوك الإسلامية لأجل 5 أعوام والتي حققت نجاحاً كبيراً، حيث تجاوزت العطاءات المقدمة حجم الاكتتاب بواقع 6.6 مرة. وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار («re-opening») في هذا المزاد لصكوك أجل عامين، وذلك لبناء حجم إصدارات الصكوك الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية. تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوماً بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

الإمارات
وزارة المالية
مصرف الإمارات المركزي
آخر الأخبار
النصر.. «التشكيلة القياسية» في آسيا!
الرياضي
النصر.. «التشكيلة القياسية» في آسيا!
اليوم 11:56
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
الرياضي
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
اليوم 11:50
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
الإمارات
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
اليوم 11:38
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
الرياضي
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
اليوم 11:35
«الطاقة والبنية التحتية» تكرّم منتسبي «انطلاقة»
الإمارات
«الطاقة والبنية التحتية» تكرّم منتسبي «انطلاقة»
اليوم 11:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©