1.7 مليار درهم تداولات الأسواق المالية المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت الأسهم القيادية في أسواق الأسهم المحلية تحركاتها الإيجابية أمس، لتعكس حالة من التفاؤل حول الأداء في الفترة المقبلة وقدرة المؤشرات على تجاوز المستويات الحالية.

وشهدت الأسواق المحلية زيادة ملحوظة في قيمة التداولات الإجمالية، حيث وصلت إلى 1.7 مليار درهم، بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي و602 مليون درهم في سوق دبي.

وشهد سوق أبوظبي ارتفاع سهم «الدار العقارية» بنسبة 3.88% عند سعر 5.35 درهم وبتداولات تجاوزت 15 مليون سهم، وارتفع سهم «أميركانا» بنسبة 3.61%، في حين صعد «كيو القابضة بـ 0.3% عند سعر 3.67 درهم وبتداولات قاربت 23 مليون سهم. كما شهد سوق دبي المالي عودة سهم «إعمار العقارية» لمستوى يفوق 7 دراهم، حيث ارتفع بنسبة 3.8% مسجلاً 7.03 درهم، وزادت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي المالي بنحو 4.4 مليار درهم لتبلغ 692.63 مليار درهم، في حين انخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق العاصمة بنحو 10 مليارات درهم لتبلغ 2.844 تريليون درهم.

سوق أبوظبي

حسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على انخفاض بمقدار 37.37 نقطة في ختام التداولات بنسبة 0.38% وتحديداً عند مستوى 9729.1 نقطة، في ظل تداولات نشطة بقيمة جاوزت 1.1 مليار درهم شملت ما يزيد على 217.22 مليون سهم عبر 16207 صفقات.

وشهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «بنك أم القيوين الوطني»، تضمنت 20 مليون سهم بقيمة تجاوزت 35 مليون درهم، وبسعر 1.75 درهم.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 207.14 مليون درهم، وتلاه «الفا ظبي القابضة» بقيمة 111.93 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 111.1 مليون درهم، وحل سهم «كيو القابضة» رابعاً بقيمة تداولات 84.35 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة تداولات 80.44 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 29.19 مليون سهم، وتلاه «كيو القابضة» بتداول 22.97 مليون سهم، ثم «الدار العقارية» بنحو 15.21 مليون سهم، وجاء في المركز الرابع «دانة غاز» بتداول 12.46 مليون سهم، ثم «منازل» بتداول 10.26 مليون سهم.

وفيما يخص قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فقد تصدرها «الدار العقارية» بنسبة 3.88% ليسجل 5.35 7.79 درهم، وصعد «أدنوك للحفر» بنسبة 2.4% عند سعر 4.22 درهم.

سوق دبي

شهد سوق دبي المالي نشاطاً ملحوظاً في التداولات، حيث زادت قيمة التداول الإجمالية إلى 602.31 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 272.53 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11826 صفقة. وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع لليوم الخامس على التوالي ليتجاوز مستوى 4100 نقطة للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات، لكنه أغلق على ارتفاع قدرة 30.97 نقطة ليصل إلى 4099.49 نقطة نتيجة لصعود أسهم 17 شركة، مقابل انخفاض أسهم 14 شركة وثبات أسهم 6 شركات. وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 185.38 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 130.37 مليون درهم، ثم «جي إف إتش» بقيمة 46.95 مليون درهم و«دبي الإسلامي» بقيمة تداولات 29.85 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 71 مليون سهم، وتلاه «جي إف أتش» بتداول 47.47 مليون سهم، ثم «الإثمار» بتداول 28.74 مليون سهم، و«إعمار العقارية» بتداول 26.75 مليون سهم.

وفيما يخص الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فقد جاء في مقدمتها ولليوم الثاني على التوالي «تبريد» بنسبة 6.35% ليغلق عند سعر 3.85 درهم، وتلاه «إعمار العقارية» بنسبة 3.84% ليسجل 7.03 درهم، وارتفع «إعمار للتطوير» بنسبة 3.17% إلى 6.5 درهم.