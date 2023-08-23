«ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية يعزز تبني الاقتصاد الدائري

دبي (الاتحاد)

يشكل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي يقام بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وتنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، منصة لتسليط الضوء على مشهد الاقتصاد الدائري المستدام في دولة الإمارات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس ومؤسس معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»: «يدعم (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية مساعي دولة الإمارات لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، من خلال تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الدائري، وتوسيع نطاق التطبيقات الحالية وإدخال أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والاستفادة القصوى من التغييرات الإيجابية الكبيرة التي يحققها الاقتصاد الدائري لتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير منظومة الاقتصاد الدائري في جميع القطاعات الحيوية، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص. ويسهم المعرض في تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز قيادة دولة الإمارات الاتجاه نحو الاقتصاد الدائري على مستوى المنطقة، ودعم السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2031 لترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية».

من جهته قال معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، دولة الإمارات العربية المتحدة: «تتمتع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة برؤية جريئة لتعزيز التنوع الاقتصادي في المجالات الاستراتيجية التي تخدم مسار التنمية المستدامة على أفضل وجه، سيكون الاقتصاد الدائري ومصادر الطاقة المتجددة حجر الزاوية في اقتصادنا في السنوات الـ 50 المقبلة، ومع الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف 28، فإن دولة الإمارات تكثف طموحها للوفاء بالتزامها بموجب اتفاقية باريس للوصول إلى صافي انبعاثات الغازات الدفيئة الصفرية بحلول عام 2050، وستسهم سياسة الاقتصاد الدائري مساهمة حاسمة في تحقيق هذا الهدف الوطني». بدوره، قال عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وتحفيز ريادة الأعمال والاستثمار في الأنشطة التصنيعية، وتساهم الفعاليات الكبرى المتخصصة، مثل معرض ويتيكس في تعزيز هذا الهدف عبر توفير منصة واسعة لعرض الابتكارات الجديدة ومشاريع رواد الأعمال والفرصة للشركات الناشئة، وإتاحة الفرص لهم للتواصل مع الجهات الداعمة والممكنة والمستثمرين، للتوسع في مشاريع تصنيعية تعزز تنافسية القطاع الصناعي الوطني. وتحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشكل دائم على تعزيز التعاون والشراكة مع كافة الجهات والفعاليات التي من دورها المساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة (اصنع في الإمارات)».

من جهته، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «يؤكد معرض (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، نهج دولة الإمارات في الاهتمام والتركيز على تحقيق الاستدامة في الموارد الطبيعية وموارد الطاقة لضمان جَودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد. وأصبحت اليوم إحدى أهم الدول الفاعلة إقليمياً وعالمياً في مجال الاستدامة والاقتصاد الدائري الأخضر والمستدام والطاقة النظيفة، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة، والبنية التحتية المتقدمة التي تُساعد على دعم اتخاذ القرارات».