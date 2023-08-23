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الاقتصادي

"وزارة المالية": المزاد الثالث لصكوك الخزينة الإسلامية يواصل تحقيق نتائج استثنائية

"وزارة المالية": المزاد الثالث لصكوك الخزينة الإسلامية يواصل تحقيق نتائج استثنائية
23 أغسطس 2023 15:32

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الثالث لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية ("T-Sukuks") المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2023 كما تم نشره على موقع الوزارة.

وشهد المزاد الثالث لبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من البنوك الموزعة الأساسية الثمانية، حيث تم تسلم عطاءات بقيمة 6.0 مليارات درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.5 مرة. حيث كان الطلب قويا على شريحتي لأَجَل عامين وأَجَل 5 أعوام، وتجسد النجاح في تحقيق أسعار مميزة حيث كان هناك فرق ما بين 0 إلى 2 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لآجال مماثلة. كما شهد المزاد الثالث إصدار أول شريحة من الصكوك الإسلامية لأجل 5 أعوام والتي حققت نجاحاً كبيراً حيث تجاوزت العطاءات المقدمة حجم الاكتتاب بواقع 6.6 مرة. وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار ("re-opening") في هذا المزاد لصكوك أجل عامين وذلك لبناء حجم إصدارات الصكوك الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

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تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوما بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

المصدر: وام
صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم
الصكوك
وزارة المالية
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