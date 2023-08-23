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الصكوك الوطنية: 82% من موظفي الدولة يرحبون باستثمار أصحاب العمل في مستحقات نهاية الخدمة

الصكوك الوطنية: 82% من موظفي الدولة يرحبون باستثمار أصحاب العمل في مستحقات نهاية الخدمة
23 أغسطس 2023 15:29

أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في دولة الإمارات، أن 82% من الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة يرحبون باستثمار أصحاب العمل في مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم.

وتعكس هذه النتيجة أهمية ما تقوم به الصكوك الوطنية وأهدافها الاستراتيجية لتوفير الحلول الادخارية والاستثمارية لمختلف الشرائح من سكان الدولة حيث إنه وتماشياً مع زيادة الطلب على منتجات الادخار، وبهدف مساعدة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات لبدء الادخار والتخطيط للتقاعد، أطلقت الصكوك الوطنية "خطة التقاعد الذهبية".

وتعد "خطة التقاعد الذهبية" المبادرة الأولى من نوعها في الدولة، التي تهدف إلى تعزيز قيمة مستحقّات نهاية الخدمة الخاصة بالموظفين من القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى نشر وتعزيز ثقافة الادخار. وتمكن الخطة الأفراد من الاستثمار في مستقبلهم ودعم استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين الخاصة بالشركات.

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تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات قامت بالانضمام إلى خطة التقاعد الذهبية في الدولة، مما يؤكد زيادة اهتمام أصحاب العمل بحماية مستحقات نهاية الخدمة لموظفيهم، ورغبة الموظفين بخدمات تعزز مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم.


تأتي هذه النتائج بناءً على مخرجات النسخة الثانية عشرة من مؤشر الصكوك الوطنية للادخار، وهو استبيان سنوي يرصد سلوك الادخار لدى الأفراد في دولة الإمارات، وتقوم الصكوك الوطنية بهذا الاستبيان بهدف نشر وتعزيز ثقافة الادخار وتطوير برامج وخطط الصكوك الوطنية لتلائم تطلعات الناس وتسهم في توفير الأمان المالي لهم.

المصدر: وام
الادخار
الإمارات
الصكوك الوطنية
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