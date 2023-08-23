النفط يرتفع مع تقييم الأسواق احتمالات رفع الفائدة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ تُقيّم الأسواق احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية مجدداً في مقابل نقص محتمل في الإمدادات.

وبحلول الساعة 0305 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 13 سنتاً، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 84.16 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، 79.82 دولار.

وخسر الخامان القياسيان نحو 0.5 بالمئة الثلاثاء.

وتترقب الأسواق تلميحات بشأن مسار أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية لعقد اجتماع سنوي هذا الأسبوع.







