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الدولار يحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين

أوراق من عملة الدولار الأميركي
23 أغسطس 2023 08:04

اقترب الدولار الأميركي من أعلى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع للبحث عن مؤشرات على مسار السياسة النقدية، في حين تأرجح الين قرب 146 للدولار.

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وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 103.55 ليظل غير بعيد عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 103.71 الذي لامسه أمس الثلاثاء. وارتفع المؤشر 1.6 بالمئة في أغسطس وهو في طريقه لإنهاء خسائر تكبدها لشهرين متتاليين.

ويترقب المتعاملون خطاب رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول في الحدث المقرر عقده في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس، وسوف يحلل المستثمرون كلماته لتوقع مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

المصدر: وكالات
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