غرفة دبي العالمية تعزز مكانة الإمارة كوجهة للشركات العالمية

دبي (الاتحاد)

دعمت غرفة دبي العالمية، شركة أوريون للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا «أوريون أست» الأميركية في تأسيس مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي، مما يعكس نجاح الغرفة في تحقيق أولوياتها الاستراتيجية باستقطاب الشركات العالمية إلى الإمارة، ومساعدتها على تأسيس نشاط لها بالإمارة.

يشكل توسع «أوريون أست» إلى دبي دليلاً ملموساً على المزايا التنافسية وبيئة الأعمال الفريدة التي توفرها الإمارة لدعم نجاح الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعات عملها، حيث يشكل هذا التوسع اعترافاً عالمياً بمكانة دبي المتنامية كوجهة للشركات المتطورة. وقد تمكنت الشركة على مدار السنوات العشر الماضية من ترسيخ مكانتها لتصبح مزوداً عالمياً رائداً للبيانات الفضائية عالية الدقة عبر قطاعات ومجالات متعددة. وتقدر قيمة الشركة الأم التي تملك «أوريون أست» بحوالي 100 مليون دولار أميركي.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نبذل جهوداً حثيثة لاستقطاب الشركات العالمية وأصحاب الرؤى ورواد الأعمال إليها، ونفخر بمساعدة شركة مبتكرة في علوم الفضاء مثل ‹أوريون أست› للتوسع في الإمارة، وخصوصاً وأن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الجديدة التي سترسم مستقبل دولة الإمارات التي وصلت للفضاء».

وأضاف لوتاه: «تسعى غرفة دبي العالمية إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنصة انطلاق للتوسع نحو الأسواق العالمية. وتدعم الغرفة رؤية الإمارة في بناء شراكات اقتصادية جديدة، ومساعدة الشركات المحلية على تحقيق النجاح عالمياً، واستقطاب أفضل المواهب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم».