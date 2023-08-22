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الاقتصادي

«إحصاء أبوظبي» يطلق الدورة الخامسة من «مؤشر النضج الإحصائي»

خلال إطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مشروع مؤشر النضج (من المصدر)
23 أغسطس 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق مركز الإحصاء - أبوظبي الدورة الخامسة من مشروع مؤشر النضج الإحصائي لإمارة أبوظبي لعام 2023 الذي يقيس جاهزية الجهات الحكومية في أبوظبي، لإنتاج ونشر إحصاءات تتفق مع الأساليب والمعايير والمنهجيات المعتمدة من المركز.
ويُعد مؤشر النضج الإحصائي أداة مهمة لضمان جودة البيانات ودقة الإحصاءات الرسمية التي تنتجها الجهات الحكومية، ضمن منظومة العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي.
وخلال فعالية الإطلاق، كرم المركز ممثلين عن 28 جهة حكومية، نظراً لجهودها وتعاونها خلال الدورة الرابعة من المشروع لعام 2022.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: «إن التقدم الملحوظ الذي حققته الجهات الحكومية المشاركة في مشروع مؤشر النضج الإحصائي لعام 2022 هو خطوة مهمة نحو تمكين حكومة أبوظبي استناداً إلى البيانات، ويعكس التقدم الكبير في مستويات النضج الإحصائي لدى الجهات التزام حكومة أبوظبي، بالاستثمار في البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات بإحصاءات وتحليلات دقيقة وموثوقة.»
وأضاف: «ينسجم مشروع مؤشر النضج الإحصائي مع الجهود الحكومية لتعزيز كافة القطاعات الحيوية بالإمارة وعلى رأسها الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث يلتزم المركز بالتعاون مع الجهات المشاركة في مشروع النضج الإحصائي لإمارة أبوظبي لتمكين صناع القرار من خلال منظومة عمل إحصائي متطورة.»
وعقد المركز ورشة عمل حضرها عدد من ممثلي الجهات المشاركة في مشروع النضج الإحصائي لإمارة أبوظبي، تم خلالها عرض معايير ومنهجية التقييم المعتمدة لإنتاج الجهات للمؤشرات الإحصائية، بالإضافة إلى الجدول الزمني الذي يوضح مراحل تنفيذ الدورة الخامسة من المشروع.
ويقيس مؤشر النضج الإحصائي في دورته الخامسة مستويات النضج لدى الجهات الحكومية اعتماداً على محورين رئيسيين، هما: قياس مدى امتثال الجهات الحكومية للتشريعات والقوانين الأساسية المنظمة لإدارة العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، إلى جانب قياس التزام الجهات بمعايير جودة البيانات والعمليات والمخرجات المعتمدة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتساعد نتائج مؤشر النضج الإحصائي الجهات الحكومية على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والدقة للإحصاءات الرسمية في إمارة أبوظبي.

مركز الإحصاء أبوظبي
أبوظبي
إحصاء أبوظبي
الإمارات
مركز إحصاء أبوظبي
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