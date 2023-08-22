«موانئ دبي» تُطلق برنامج تنمية المواهب الوطنية «20 اكسيل»

دبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أمس، برنامج تنمية المواهب الوطنية 2023، المسمى اختصاراً «20 اكسيل - 20Xel»، وهو برنامج استشرافي لتدريب وتطوير قدرات الجيل القادم من المواهب الإماراتية في مجالات التجارة والأعمال اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد. يحظى البرنامج بأولوية استثنائية من المجموعة ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «يسعدنا أن نعلن عن بدء التسجيل للخريجين الإماراتيين في برنامج تنمية المواهب الوطنية (20 اكسيل - 20Xel) 2023 لتطوير مسيرتهم المهنية معنا، وتنبع مبادئ هذا البرنامج من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». هذه الرؤية الشاملة مبنية على التزام ثابت بالتميز والإبداع وتعزيز نموذج مستنير للتقدم، ويتمثل هدفنا الأساسي في المساهمة بفعالية في الحفاظ على مكانة دبي الرائدة كوجهة استثمارية عالمية، متجاوزة دورها السابق كوجهة اقتصادية إقليمية».