1.6 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة أمس، جاوزت 1.6 مليار درهم، بواقع 1.1 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و420.12 مليون درهم لسوق دبي المالي.

وبلغ حجم التداولات الإجمالية 624.9 مليون سهم، حيث زادت كمية التداولات في سوق دبي إلى 346.75 مليون سهم، مقابل 278.18 مليون سهم في سوق أبوظبي.

وزادت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي بنحو 2.4 مليار درهم لتبلغ 688.257 مليار درهم، في حين استقرت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق العاصمة عند مستوى 2.853 تريليون درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على انخفاض بمقدار 10 نقاط في ختام التداولات بنسبة 0.01% وتحديداً عند مستوى 9766.47 نقطة، في ظل تداولات نشطة بقيمة جاوزت 1.19مليار درهم شملت ما يزيد على 278.18 مليون سهم عبر 16762 صفقة.

وتصدر سهم «ملتيبلاي» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 266.58 مليون درهم، وتلاه «العالمية القابضة» بقيمة 205.76 مليون درهم، ثم «الفا ظبي القابضة» بقيمة 112.42 مليون درهم، وحل سهم «كيو القابضة» رابعاً بقيمة تداولات 53.78 مليون درهم، ثم «بنك الخليج الأول» بقيمة تداولات 37.97 مليون درهم.

وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 69.56 مليون سهم، وتلاه «دانة غاز» بتداول 27.28 مليون سهم، ثم «إشراق» بنحو 25.62 مليون سهم، وجاء في المركز الرابع «كيو القابضة» بتداول 14.65 مليون سهم، ثم «منازل» بتداول 14.24 مليون سهم.



سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 420.12 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 346.75 مليون سهم، من خلال تنفيذ 9587 صفقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع قدرة 14.88 نقطة ليصل إلى 4068.52 نقطة، نتيجة لصعود أسهم 17 شركة مقابل انخفاض أسهم 15 شركة وثبات أسهم 5 شركات.

وتصدر قائمة النشاط «الاتحاد العقارية» بقيمة تداولات89.16 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 58 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» بقيمة 54.2 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 47.57 مليون درهم.

فيما جاء «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 210.51 مليون سهم، وتلاه «مصرف عجمان» بتداول 22.97 مليون سهم، ثم «شعاع» بتداول 13.69 مليون سهم، و«ديار» بتداول 10.27 مليون سهم.