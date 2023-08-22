41.6 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال النصف الأول

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 41.6 مليون مسافر، مقارنة مع 27.9 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2022، وبزيادة قدرها 49.1%، وفقاً لبيانات مطارات دبي التي أظهرت نجاح المطار في تجاوز مستويات ذروة ما قبل الجائحة خلال الفترة ذاتها من العام 2019 والتي بلغت41.2 مليون مسافر.

ورفعت مطارات دبي توقعاتها لحركة المسافرين خلال العام الحالي من 83.6 مليون إلى 85 مليوناً، وإلى 88 مليون مسافر في العام المقبل، وذلك في ظل النمو القوي المتوقع في حركة السفر الدولية والعودة الكاملة لكافة الأسواق وزيادة السعة المقعدية لشركات الطيران.

وسجل مطار دبي الدولي أداءً متميزاً خلال الربع الثاني من العام، حيث ارتفعت حركة المسافرين عن الفترة نفسها من العام السابق بواقع 42.7% لتصل إلى 20.3 مليون مسافر. وكان شهر مايو الأكثر ازدحاماً خلال الربع الثاني بواقع 6.9 مليون مسافر.



فتح الأسواق

من جهته أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، أن فتح وجهات دول شرق آسيا وإزالة القيود على السفر في هذه الدول، بالإضافة إلى توسع الناقلات الوطنية إلى وجهات جديده، ورفع الكفاءة التشغيلية في المطار، كانت الأسباب الرئيسية لرفع أعداد المسافرين في المطار.

وأضاف الجوكر، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن أسوق روسيا وألمانيا والولايات المتحدة سجلت مستويات نمو كبيرة، حيث وصل عدد المسافرين من روسيا خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.3 مليون مسافر، ومن ألمانيا 1.2 مليون مسافر، ومن الولايات المتحدة نحو 2 مليون مسافر، مشيراً إلى أن مطار دبي الدولي يتصل بـ 257 وجهة عبر أكثر من 91 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول من حول العالم.



خطوط جديدة

وقال الحوكر: إن مطار دبي نجح في استقطاب شركات طيران جديده خلال النصف الأول من العام الجاري، مثل الخطوط الجوية القبرصية والخطوط الكولومبية، وشركة طيران «يونايتد» وإير كندا، الأمر الذي ساهم في توفير مزيد من الخيارات للمسافرين، بالإضافة إلى قيام بعض شركات الطيران بتعزيز رحلاتها من وإلى دبي لاستيعاب نمو الطلب على السفر إلى دبي.



الترانزيت

وأوضح الجوكر أن 55% من عدد المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري كانت وجهتهم النهائية دبي، في حين أن نسبة مسافري الترانزيت وصلت إلى 45% وهو على عكس نسب ما قبل الجائحة، حيث كان نحو 45% من المسافرين وجهتهم النهائية دبي، في حين أن 55% كان على رحلات الترانزيت.

وعن أعداد المسافرين خلال الربع الأخير من العام الجاري، قال الجوكر: إن الربع الأخير من هذا العام سيشهد نشاطاً كبيراً في حركة السفر، لاسيما مع وجود معرض دبي للطيران وكوب 28 الذي سيساهم في تنشيط حركة الطيران واستقطاب المزيد من المسافر، مشيراً إلى أن المعدل اليومي لحركة المسافرين خلال شهر أغسطس الجاري يصل إلى نحو 253 ألف مسافر، في حين يصل عدد الرحلات الأسبوعي إلى نحو 7776 رحلة، من ضمنها رحلات الشحن.

وأكد الجوكر أن متوسط إشغال الرحلات خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 77%، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال الشهور المقبلة مع التوقعات بزيادة نشاط حركة السفر، حيث تعتبر أيام 26 و27 أغسطس الأكثر ازدحاماً.



الهند تتصدر

وحافظت الهند على صدارتها كوجهة أولى للمسافرين بإجمالي 6 ملايين مسافر خلال النصف الأول، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية مع 3.1 مليون مسافر، فيما احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثالثة بواقع 2.8 مليون مسافر. كما تضمنت قائمة أبرز وجهات السفر الدولية كلاً من باكستان (2 مليون مسافر) والولايات المتحدة (1.8 مليون مسافر)، وروسيا (1.3 مليون مسافر)، وألمانيا (1.2 مليون مسافر).