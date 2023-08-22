الأربعاء 23 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

بدء تنفيذ مشروع بتكلفة 42 مليون درهم لتطوير كيزاد المعمورة

بدء تنفيذ مشروع بتكلفة 42 مليون درهم لتطوير كيزاد المعمورة
22 أغسطس 2023 12:24

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، اليوم أنها بدأت أعمال تجميل الطرق الرئيسية على مساحة 288,000 م2 في كيزاد المعمورة. 

وتبلغ تكلفة المشروع 42 مليون درهم ويتضمن تجميل الطرق الرئيسية والدوارات بطول 24 كم في كيزاد المعمورة. كما يشمل المشروع زراعة ما يقدر بنحو 350 شجرة من أنواع مختلفة على طول الطرق، وكذلك زراعة شجيرات زينة ورصف الحصى التجميلي بمساحة إجمالية 120,000 متر مربع هذا بالإضافة إلى إنشاء محطات مضخات الري وخزانات المياه وتوصيلها بمحطة معالجة المياه العادمة في كيزاد. 

وتهدف أعمال التطوير إلى تحسين تدفق الحركة المرورية وتسهيل حركة البضائع من وإلى المنطقة بالإضافة إلى تجميلها. 

ولضمان سلاسة سير العمل وسرعة إنجاز المشروع، سيتم تنفيذ مشروع تطوير المنطقة بالتعاون والتنسيق مع بلدية مدينة أبوظبي ومركز النقل المتكامل وغيرهما من الجهات الحكومية المعنية والشركات العاملة في المنطقة.

أخبار ذات صلة
القطاع الصحي في أبوظبي يواصل جهود تعزيز قدرات حماية الطفل
"القابضة" تطلق مشروعاً زراعياً جديداً بتقنيات متقدمة لتعزيز الأمن الغذائي في الإمارات

وحول هذا المشروع، قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: "نسعى دائماً في مجموعة كيزاد إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة متعاملينا بشكل مستمر، ونبذل كل الجهود لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي مركزا اقتصاديا وصناعيا إقليميا رائدا".

وأضاف: "تأتي مشاريع تطوير البنية التحتية مثل مشروع تطوير كيزاد مصفح (أيكاد 1) الذي أطلقناه مؤخراً وكذلك مشروع تطوير شبكة الطرق في كيزاد المعمورة بهدف رفع كفاءة مناطقنا الاقتصادية وربطها بشبكة نقل ومواصلات متطورة تتميز بالسرعة والكفاءة، بما يتوافق مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة. ومن المتوقع أن يعزز تطوير المنطقة من قدرات مجموعة كيزاد ويسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز اقتصادي وصناعي متطور". 

جدير بالذكر أن الإعلان عن هذا المشروع يأتي في أعقاب إعلان مجموعة كيزاد مؤخراً عن إطلاق مشروع بتكلفة 55 مليون درهم لتطوير البنية التحتية على مساحة 40 ألف متر مربع وتطوير شبكة الطرق بطول 23 كيلومتراً في كيزاد مصفح (أيكاد 1).

وبحسب المخطط الزمني متوقع الانتهاء من كلا المشروعين بحلول الربع الثالث من عام 2024، وسيتم تنفيذهما بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية.

 

المصدر: وام
كيزاد
إمارة أبوظبي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
الرياضي
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
اليوم 20:03
الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز
الرياضي
الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز
اليوم 19:55
بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
الرياضي
بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
اليوم 19:53
إعدام 120 ألف ثعلب في فنلندا بسبب إنفونزا الطيور
عربي ودولي
إعدام 120 ألف ثعلب في فنلندا بسبب إنفلونزا الطيور
اليوم 19:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©