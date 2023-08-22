بدء تنفيذ مشروع بتكلفة 42 مليون درهم لتطوير كيزاد المعمورة

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، اليوم أنها بدأت أعمال تجميل الطرق الرئيسية على مساحة 288,000 م2 في كيزاد المعمورة.

وتبلغ تكلفة المشروع 42 مليون درهم ويتضمن تجميل الطرق الرئيسية والدوارات بطول 24 كم في كيزاد المعمورة. كما يشمل المشروع زراعة ما يقدر بنحو 350 شجرة من أنواع مختلفة على طول الطرق، وكذلك زراعة شجيرات زينة ورصف الحصى التجميلي بمساحة إجمالية 120,000 متر مربع هذا بالإضافة إلى إنشاء محطات مضخات الري وخزانات المياه وتوصيلها بمحطة معالجة المياه العادمة في كيزاد.

وتهدف أعمال التطوير إلى تحسين تدفق الحركة المرورية وتسهيل حركة البضائع من وإلى المنطقة بالإضافة إلى تجميلها.

ولضمان سلاسة سير العمل وسرعة إنجاز المشروع، سيتم تنفيذ مشروع تطوير المنطقة بالتعاون والتنسيق مع بلدية مدينة أبوظبي ومركز النقل المتكامل وغيرهما من الجهات الحكومية المعنية والشركات العاملة في المنطقة.

وحول هذا المشروع، قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: "نسعى دائماً في مجموعة كيزاد إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة متعاملينا بشكل مستمر، ونبذل كل الجهود لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي مركزا اقتصاديا وصناعيا إقليميا رائدا".

وأضاف: "تأتي مشاريع تطوير البنية التحتية مثل مشروع تطوير كيزاد مصفح (أيكاد 1) الذي أطلقناه مؤخراً وكذلك مشروع تطوير شبكة الطرق في كيزاد المعمورة بهدف رفع كفاءة مناطقنا الاقتصادية وربطها بشبكة نقل ومواصلات متطورة تتميز بالسرعة والكفاءة، بما يتوافق مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة. ومن المتوقع أن يعزز تطوير المنطقة من قدرات مجموعة كيزاد ويسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز اقتصادي وصناعي متطور".

جدير بالذكر أن الإعلان عن هذا المشروع يأتي في أعقاب إعلان مجموعة كيزاد مؤخراً عن إطلاق مشروع بتكلفة 55 مليون درهم لتطوير البنية التحتية على مساحة 40 ألف متر مربع وتطوير شبكة الطرق بطول 23 كيلومتراً في كيزاد مصفح (أيكاد 1).

وبحسب المخطط الزمني متوقع الانتهاء من كلا المشروعين بحلول الربع الثالث من عام 2024، وسيتم تنفيذهما بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية.