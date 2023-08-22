التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتجاوز 8 تريليونات درهم خلال 6 أشهر

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لأكثر من 8 تريليونات درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت قيمتها 8.01 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 33.3% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 6.01 تريليون درهم منفذة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 5.07 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و2.938 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

ووصلت التحويلات في يناير الماضي إلى 1.215 تريليون درهم، ونحو 1.214 تريليون درهم في فبراير، إضافة إلى 1.46 تريليون درهم في مارس، بينما بلغت نحو 1.172 تريليون درهم في أبريل، و1.68 تريليون درهم في مايو و1.261 تريليون درهم في يونيو.

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 613.3 مليار درهم موزعة على 10.8 مليون شيك خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 97.9 مليار درهم لنحو 1.825 مليون شيك في يناير و96.7 مليار درهم لنحو 1.752 مليون شيك في فبراير، و111.7 مليار درهم لنحو 1.98 مليون شيك في مارس، و91.7 مليار درهم لنحو 1.63 مليون شيك في أبريل، و116.1 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو، و98.9 مليار درهم لنحو 1.59 مليون شيك في يونيو.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 80.746 مليار درهم، وتضمنت 80.74 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و58 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 94.94 مليار درهم خلال الستة أشهر، وشملت94.91 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و34.08 مليون درهم بالعملات المعدنية.