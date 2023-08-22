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الاقتصادي

الدولار قرب أعلى مستوى في 10 أسابيع

أوراق من عملة الدولار الأميركي
22 أغسطس 2023 09:13

ظل الدولار قريباً من أعلى مستوى في 10 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، وقريباً أيضاً من أعلى مستوياته منذ نوفمبر مقابل الين، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة مسجلة مستويات مرتفعة جديدة لفترة ما بعد الأزمة المالية اليوم الثلاثاء وسط تكهنات ببقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات من الأسواق المتقدمة مثل الين واليورو، 0.1 بالمئة إلى 103.24، لكنه ظل غير بعيد عن المستوى المرتفع الذي سجله يوم الجمعة عند 103.68، والذي لم يشهده منذ 12 يونيو.

ومقابل العملة اليابانية، تراجع الدولار 0.1 بالمئة إلى 146.125 ين، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 146.425، مما جعله يقترب من ذروة يوم الخميس البالغة 146.565 والتي كانت الأعلى منذ 10 نوفمبر.
يميل سعر الدولار مقابل الين إلى أن يكون شديد الحساسية للتغيرات في عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل. ووصل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2007 عند 4.366 بالمئة اليوم الثلاثاء.
وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.09055 دولار.

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في الوقت نفسه، حدد البنك المركزي الصيني نقطة المنتصف لليوان عند 7.1992 للدولار اليوم الثلاثاء، في محاولة لوضع حد لهبوط العملة بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف عند 7.349 في التعاملات بالخارج الأسبوع الماضي.
وشهد اليوان تغيراً طفيفاً في أحدث التعاملات في الخارج وسجل 7.2872، بعد ارتفاعه نحو 0.1 بالمئة بعد قرار المركزي الصيني.
ولم يشهد الدولار الأسترالي تغيراً يذكر وسجل 0.6413 دولار. 

المصدر: وكالات
الفائدة الأميركية
الدولار
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