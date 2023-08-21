الثلاثاء 22 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«جمارك أبوظبي» تحصد 3 جوائز ضمن فئات ستيفي العالمية للأعمال

مبنى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي (من المصدر)
22 أغسطس 2023 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جمارك أبوظبي تحصل على تصنيف أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط

حصدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي 3 جوائز ضمن فئات جوائز ستيفي العالمية للأعمال 2023، التي تعد واحدة من الجوائز المرموقة في مجال تقدير وتكريم الإنجازات في قطاع الأعمال للشركات والمؤسسات والخدمات المتميزة، حيث حصلت على جائزتين ذهبية، وجائزة فضية.
وحصلت جمارك أبوظبي على الجائزة الذهبية الأولى ضمن فئة أفضل إدارة للموارد البشرية لعام 2023 عن تجربتها في التحول الرقمي المبتكر، والثانية جائزة ابتكار العام - في مجال خدمات المستهلك عن منظومة الجمارك الخفية، فيما نالت الفضية في جائزة المدير التنفيذي للموارد البشرية لعام 2023 للقائد المؤثر.
ويأتي حصول جمارك أبوظبي على جوائز ستيفي العالمية للأعمال لعام 2023 والذي يضاف إلى سجل إنجازاتها الحافل بالنجاحات والجوائز العالمية، نتاج تطبيق أفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تأسيس بيئة مؤسسية متمكنة تحقق رؤيتها بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، وبما ينسجم مع التوجهات والرؤى الاقتصادية لدولة الإمارات، لاسيما مع مئوية الإمارات 2071، ومبادئ الخمسين عاماً القادمة، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
وتشكل رحلة التحول الرقمي للموارد البشرية في جمارك أبوظبي نموذجاً يحتذى به في إدارة رأس المال البشري وتطبيق الأتمتة الشاملة وتطوير البنية التحتية التقنية بالاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي، لدعم كوادرها البشرية بما يعزز الأداء الحكومي وجعله أكثر مواءمة مع متطلبات المستقبل، حيث تعتبر جمارك أبوظبي أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تطبق مشروع الموارد البشرية المتكاملة على أوراكل السحابة.

جمارك أبوظبي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
الاقتصادي
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
اليوم 11:53
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
الرياضي
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
اليوم 11:42
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
اليوم 11:33
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
الرياضي
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©