«جمارك أبوظبي» تحصد 3 جوائز ضمن فئات ستيفي العالمية للأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي 3 جوائز ضمن فئات جوائز ستيفي العالمية للأعمال 2023، التي تعد واحدة من الجوائز المرموقة في مجال تقدير وتكريم الإنجازات في قطاع الأعمال للشركات والمؤسسات والخدمات المتميزة، حيث حصلت على جائزتين ذهبية، وجائزة فضية.

وحصلت جمارك أبوظبي على الجائزة الذهبية الأولى ضمن فئة أفضل إدارة للموارد البشرية لعام 2023 عن تجربتها في التحول الرقمي المبتكر، والثانية جائزة ابتكار العام - في مجال خدمات المستهلك عن منظومة الجمارك الخفية، فيما نالت الفضية في جائزة المدير التنفيذي للموارد البشرية لعام 2023 للقائد المؤثر.

ويأتي حصول جمارك أبوظبي على جوائز ستيفي العالمية للأعمال لعام 2023 والذي يضاف إلى سجل إنجازاتها الحافل بالنجاحات والجوائز العالمية، نتاج تطبيق أفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تأسيس بيئة مؤسسية متمكنة تحقق رؤيتها بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، وبما ينسجم مع التوجهات والرؤى الاقتصادية لدولة الإمارات، لاسيما مع مئوية الإمارات 2071، ومبادئ الخمسين عاماً القادمة، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.

وتشكل رحلة التحول الرقمي للموارد البشرية في جمارك أبوظبي نموذجاً يحتذى به في إدارة رأس المال البشري وتطبيق الأتمتة الشاملة وتطوير البنية التحتية التقنية بالاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي، لدعم كوادرها البشرية بما يعزز الأداء الحكومي وجعله أكثر مواءمة مع متطلبات المستقبل، حيث تعتبر جمارك أبوظبي أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تطبق مشروع الموارد البشرية المتكاملة على أوراكل السحابة.