الثلاثاء 22 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

1.4 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

1.4 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية
22 أغسطس 2023 00:51

يوسف البستنجي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شراكة بين «أبوظبي المالي» وتطبيق «تواصل سوبر آب»
8.4 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية

استقطبت أسواق الأسهم المحلية أمس نحو 1.44 مليار درهم قيمة التداولات التي تم تنفيذها في السوقين خلال الجلسة.
وتباين أداء مؤشرات الأسواق خلال الجلسة، حيث أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي في المنطقة «الحمراء» عند مستوى 9776 نقطة بانخفاض 0.25% تقريباً، فيما ظل مؤشر سوق دبي المالي في المنطقة «الخضراء» بارتفاع طفيف بلغت قيمته 3 نقاط بنسبة 0.075% وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 4054 نقطة. وشهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي إبرام 15.6 ألف صفقة ، تم من خلالها تداول 259 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.04 مليار درهم.
وتركزت التداولات على أسهم الشركة العالمية القابضة بقيمة 217 مليون درهم، تلاها التداولات على  ملتيبلاي بقيمة 161 مليون درهم، ثم ألفا ظبي القابضة بقيمة 119 مليون درهم، وبنك أبوظبي الأول بقيمة 41 مليون درهم.
وفي سوق دبي المالي، شهدت الجلسة إبرام 8.7 ألف صفقة تم من خلالها تداول 236 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 402 مليون درهم. وتركزت التداولات على أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 102 مليون درهم ، ثم مصرف عجمان بقيمة 47 مليون درهم، تلاه الاتحاد العقارية بقيمة 45 مليون درهم ثم إعمار العقارية بقيمة 43 مليون درهم.

الأسهم المحلية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
الاقتصادي
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
اليوم 11:53
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
الرياضي
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
اليوم 11:42
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
اليوم 11:33
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
الرياضي
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©