1.4 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (الاتحاد)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية أمس نحو 1.44 مليار درهم قيمة التداولات التي تم تنفيذها في السوقين خلال الجلسة.

وتباين أداء مؤشرات الأسواق خلال الجلسة، حيث أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي في المنطقة «الحمراء» عند مستوى 9776 نقطة بانخفاض 0.25% تقريباً، فيما ظل مؤشر سوق دبي المالي في المنطقة «الخضراء» بارتفاع طفيف بلغت قيمته 3 نقاط بنسبة 0.075% وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 4054 نقطة. وشهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي إبرام 15.6 ألف صفقة ، تم من خلالها تداول 259 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.04 مليار درهم.

وتركزت التداولات على أسهم الشركة العالمية القابضة بقيمة 217 مليون درهم، تلاها التداولات على ملتيبلاي بقيمة 161 مليون درهم، ثم ألفا ظبي القابضة بقيمة 119 مليون درهم، وبنك أبوظبي الأول بقيمة 41 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، شهدت الجلسة إبرام 8.7 ألف صفقة تم من خلالها تداول 236 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 402 مليون درهم. وتركزت التداولات على أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 102 مليون درهم ، ثم مصرف عجمان بقيمة 47 مليون درهم، تلاه الاتحاد العقارية بقيمة 45 مليون درهم ثم إعمار العقارية بقيمة 43 مليون درهم.