25.9 مليون اشتراك بخدمات الاتصالات في الدولة

أبوظبي (وام)

ارتفعت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة شاملة «الهاتف المتحرك والإنترنت والثابت» إلى نحو 25 مليوناً و968 ألفاً و946 اشتراكاً بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023، بحسب بيانات حديثة صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وأظهرت البيانات أن أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات زادت على أساس سنوي بنحو 1.292 مليون اشتراك أو ما نسبته 5.24% مقارنة بنحو 24 مليوناً و675 ألفاً و947 اشتراكاً في نهاية يونيو من العام الماضي 2022. وزادت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 0.7% أو ما يوازي 180.37 ألف اشتراك مقارنة بنحو 25 مليوناً و788 ألفاً و577 اشتراكاً في نهاية العام الماضي 2022.

وأوضحت البيانات أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على نحو 78% من إجمالي أعداد المشتركين بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 8%، وحازت اشتراكات الإنترنت ما نسبته 14%.