«الاتحادية للضرائب»: نتائج إيجابية لمشروعي «باقة موفق» و«الوكيل الضريبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن مشروعيها التحوُّليين «باقة موفق» و«الوكيل الضريبي المُتخصِّص» الذين تم إطلاقهما خلال العام الحالي، حققا نتائج إيجابية ملحوظة عديدة، وساهما بفاعلية في تسهيل إجراءات الامتثال للخاضعين للضريبة، مُشيرة إلى أن إطلاق المشروعين جاء في إطار استراتيجية الهيئة للمشاركة الفعَّالة في الجهود الحكومية المبذولة لتصميم مشروعات تحوُّلية كبرى وسريعة تُحدث نقلات نوعية في الاقتصاد الوطني، وفي مختلف مجالات العمل الحكومي، وذلك تنفيذاً للمنهجية الجديدة لحكومة دولة الإمارات.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته «الهيئة» حول مؤشرات الشهور الأولى للتطبيق الفعلي لمشروع «باقة موَفَّق» لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى تقديم حلول ضريبية مُبتكرة لدعم ومساندة الشباب في القطاع وتعزيز تمكين الشباب وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الاقتصادي، ومشروع «الوكيل الضريبي المُتخصِّص» الذي يهدف إلى إيجاد آلية تُتيح اختيار الوكيل الضريبي المُتخصِّص للقطاع المُناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة، من خلال قائمة تشتمل على عشرة قطاعات مُتنوِّعة، تم تحديدها وفقاً للخبرات الفعلية التراكمية للوكلاء الضريبيين المُعتمدين المُسجَّلين لدى «الهيئة».

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تعكس المؤشرات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، الأثر الإيجابي الفعال لمبادرتي (باقة موَفَّق) و(الوكيل الضريبي المُتخصِّص)، ودورهما في توفير بيئة إجرائية تُشجِّع وتُسهِّل الامتثال الضريبي الذاتي، وذلك في إطار استراتيجية (الهيئة) للمُساهمة في الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية وموقع الدولة مما يتطلب مُضاعفة الجهود النوعية لتحقيق الارتقاء المُستدام للخدمات الحكومية».

وأضاف: «تحرص (الهيئة) على تطوير خدماتها بصفةٍ مُستمرة لتلبية تطلعات المُتعاملين، وتحسين تجاربهم من خلال توسيع نطاق الحلول المُبتكرة لتسهيل الامتثال الضريبي التي يتم تصميمها استناداً إلى المُقترحات التي يتم استخلاصها عبر التواصل المُباشر مع المُتعاملين الذين تحرص (الهيئة) على إشراكهم في خطط التطوير والتحديث المستمرة لخدمات (الهيئة)، وفقاً لأفضل معايير الجودة، ومن أهمها تقليص الوقت والجهد في إنجاز المعاملات».

وأوضحت «الهيئة» أن أكثر من 51.660 من الخاضعين للضريبة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنهم الاستفادة من الخدمات والحوافز والامتيازات المُتنوِّعة التي تُتيحها «باقة موَفَّق» لهذا القطاع الحيوي المهم عبر بوابة الخدمات الضريبية الإلكترونية «إمارات تاكس».