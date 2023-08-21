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الاقتصادي

«Holiday Swap» تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية

خلال الإعلان عن انضمام الشركة للمبادرة (من المصدر)
22 أغسطس 2023 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الاقتصاد أن الشركة الرائدة في خدمات تبادل منازل لعطلات «Holiday Swapَ» التي يستخدم منصتها لحجز ولتبادل منازل العطلات أكثر من 1 مليون مشترك شهرياً حول العالم، أصبحت أحدث شركة تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي أطلقتها الوزارة عام 2022 بهدف استقطاب الشركات الرائدة من جميع أنحاء العالم وتزويدها بأساسيات دخول السوق لتأسيس وتوسيع نطاق أعمالها في دولة الإمارات وخارجها.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «يعكس انضمام Holiday Swap النجاح المستمر لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جذب واستقطاب الشركات العالمية الرائدة إلى دولة الإمارات، وخصوصاً تلك التي تعمل في قطاعات واعدة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، ما يعزز من مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار ووجهة مفضلة لأصحاب المهارات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة».
ومن جانبه، قال جيمس أسكويث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Holiday Swap: «يسعدنا الانضمام إلى برنامج NextGenFDI التابع لوزارة الاقتصاد، وهو قرار يتماشى مع التزامنا بالابتكار والتوسع، ولذلك فإن إنشاء المقر الرئيسي لعملياتنا العالمية في مدينة دبي للإنترنت يؤهلنا بشكل مثالي للاستفادة من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كرائد دولي قوي في مجال السفر والسياحة».

وزارة الاقتصاد
الاستثمارات الأجنبية
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