الثلاثاء 22 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

غرفة دبي العالمية تستكشف فرص التعاون مع مدينة ووشي الصينية

خلال اللقاءات الثنائية (من المصدر)
22 أغسطس 2023 00:51

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الصين يصل إلى جنوب إفريقيا لحضور قمة بريكس الـ15
102 مليون يورو تنقل أوتافيو إلى النصر

 نظمت غرفة دبي العالمية، لقاءات أعمال ثنائية على هامش مؤتمر دبي- ووشي للتبادل الاقتصادي والتجاري الذي نظم مؤخراً في دبي، لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار للقطاعين العام والخاص بين مجتمعي الأعمال في الإمارة ومدينة ووشي الصينية.
ونظم المؤتمر بالتعاون مع حكومة بلدية ووشي ومنطقة ووشي الصناعية الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، حيث شارك فيه وفد صيني حكومي رفيع المستوى برئاسة دي شياوجانغ، سكرتير اللجنة البلدية.
وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن حريصون على توسيع هذه العلاقات التجارية والاستثمارية الراسخة إلى مناطق شرق الصين. وتمثل دبي مع ما توفره من بنية تحتية شاملة للخدمات اللوجستية وموقعها الاستراتيجي على طول طريق الحرير الجديد، البوابة الأمثل لدخول أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يفتح أمام الشركات الصينية آفاقاً من الفرص تتيح لها الازدهار في الأسواق العالمية».

غرفة دبي العالمية
الصين
دبي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
الاقتصادي
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
اليوم 11:53
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
الرياضي
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
اليوم 11:42
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
اليوم 11:33
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
الرياضي
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©