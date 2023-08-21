الثلاثاء 22 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

8.7 مليار درهم العائدات النصفية لفنادق دبي

أداء قوي لفنادق دبي خلال النصف الأول من 2023 (الاتحاد)
22 أغسطس 2023 00:51

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت عائدات القطاع الفندقي في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، لتصل إلى 8.7 مليار درهم، مقارنة مع 7.8 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 11.5%، ووفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وأظهرت البيانات تجاوز العائدات الفندقية في دبي خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مستويات ما قبل الجائحة خلال الفترة ذاتها من عام 2019، التي بلغت خلالها 5.5 مليار درهم، بنمو نسبته 58%.
وسجلت أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول من عام 2023، أرقاماً قياسية، بزيادة بلغت نسبتها 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 8.55 مليون زائر دولي خلال هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل الجائحة والتي سجلت وصول 8.36 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2019.
إشغال قياسي
وحققت فنادق دبي خلال النصف الأول من عام 2023 نسب نمو مرتفعة في كافة مؤشرات الضيافة تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، حيث وصل متوسط الإشغال للغرف الفندقية إلى نسبة 78%، والتي تعد من بين أعلى المعدلات عالمياً بزيادة 2.2% مقارنة بمتوسط نسبة الإشغال التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من عام 2019. 
كما أدّت الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع إلى زيادة أعداد الفنادق في الإمارة، إذ بلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 810 منشآت فندقية، و148.689 غرفة فندقية، مقارنة بـ 714 منشأة فندقية و118.345 غرفة في نهاية النصف الأول من عام 2019، أي بنسبة نمو 13%في عدد الفنادق و26% في عدد الغرف الفندقية. 
ويقضي الزوار فترات أطول في فنادق دبي، حيث بلغ متوسط مدة الإقامة 3.9 ليلة مقارنة بالمعدلات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من 2019 والتي كانت 3.5 ليلة. 
في حين بلغ عدد الليالي للغرف الفندقية المحجوزة ابتداء من يناير 2023 نحو 20.73 مليون ليلة، بمعدل نمو بلغت نسبته 12%، وبزيادة نسبتها 32%مقارنةً بفترة ما قبل الجائحة في النصف الأول من عام 2019. 

أخبار ذات صلة
102 مليون يورو تنقل أوتافيو إلى النصر
31 أغسطس غلق باب الترشح لجائزة الإبداع الرياضي

متوسط الأسعار
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط سعر الغرفة 534 درهماً، متجاوزاً بذلك متوسط سعر الغرفة في النصف الأول من عام 2019، والتي بلغت 444 درهماً وهو ما يعادل زيادة قدرها 20%. 
كما ارتفعت العائدات من الغرف المتوفرة بنسبة 24% مقارنةً بالأشهر الستة الأولى من فترة ما قبل الجائحة لعام 2019، وسجلت 415 درهماً في النصف الأول من عام 2023 مقابل 336 درهماً للفترة ذاتها من عام 2019.
وخلال النصف الأول من العام 2023، استحوذت منطقة أوروبا الغربية بشكلٍ كبير على حصة كبيرة في عدد الزوار لدبي لتشكل ما نسبته 20%من إجمالي الزوار الدوليين للمدينة، في حين سجلت منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 28%، ما يؤكد جاذبية الإمارة باعتبارها وجهة مفضلة للزوار من الأسواق المجاورة.

دبي
فنادق دبي
دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
الاقتصادي
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
اليوم 11:53
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
الرياضي
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
اليوم 11:42
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
اليوم 11:33
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
الرياضي
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©