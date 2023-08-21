8.7 مليار درهم العائدات النصفية لفنادق دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت عائدات القطاع الفندقي في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، لتصل إلى 8.7 مليار درهم، مقارنة مع 7.8 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 11.5%، ووفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وأظهرت البيانات تجاوز العائدات الفندقية في دبي خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مستويات ما قبل الجائحة خلال الفترة ذاتها من عام 2019، التي بلغت خلالها 5.5 مليار درهم، بنمو نسبته 58%.

وسجلت أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول من عام 2023، أرقاماً قياسية، بزيادة بلغت نسبتها 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 8.55 مليون زائر دولي خلال هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل الجائحة والتي سجلت وصول 8.36 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2019.

إشغال قياسي

وحققت فنادق دبي خلال النصف الأول من عام 2023 نسب نمو مرتفعة في كافة مؤشرات الضيافة تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، حيث وصل متوسط الإشغال للغرف الفندقية إلى نسبة 78%، والتي تعد من بين أعلى المعدلات عالمياً بزيادة 2.2% مقارنة بمتوسط نسبة الإشغال التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من عام 2019.

كما أدّت الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع إلى زيادة أعداد الفنادق في الإمارة، إذ بلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 810 منشآت فندقية، و148.689 غرفة فندقية، مقارنة بـ 714 منشأة فندقية و118.345 غرفة في نهاية النصف الأول من عام 2019، أي بنسبة نمو 13%في عدد الفنادق و26% في عدد الغرف الفندقية.

ويقضي الزوار فترات أطول في فنادق دبي، حيث بلغ متوسط مدة الإقامة 3.9 ليلة مقارنة بالمعدلات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من 2019 والتي كانت 3.5 ليلة.

في حين بلغ عدد الليالي للغرف الفندقية المحجوزة ابتداء من يناير 2023 نحو 20.73 مليون ليلة، بمعدل نمو بلغت نسبته 12%، وبزيادة نسبتها 32%مقارنةً بفترة ما قبل الجائحة في النصف الأول من عام 2019.

متوسط الأسعار

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط سعر الغرفة 534 درهماً، متجاوزاً بذلك متوسط سعر الغرفة في النصف الأول من عام 2019، والتي بلغت 444 درهماً وهو ما يعادل زيادة قدرها 20%.

كما ارتفعت العائدات من الغرف المتوفرة بنسبة 24% مقارنةً بالأشهر الستة الأولى من فترة ما قبل الجائحة لعام 2019، وسجلت 415 درهماً في النصف الأول من عام 2023 مقابل 336 درهماً للفترة ذاتها من عام 2019.

وخلال النصف الأول من العام 2023، استحوذت منطقة أوروبا الغربية بشكلٍ كبير على حصة كبيرة في عدد الزوار لدبي لتشكل ما نسبته 20%من إجمالي الزوار الدوليين للمدينة، في حين سجلت منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 28%، ما يؤكد جاذبية الإمارة باعتبارها وجهة مفضلة للزوار من الأسواق المجاورة.