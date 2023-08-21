«بحوث كهرباء ومياه دبي» يسجل براءة اختراع جديدة

دبي (الاتحاد)

سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي براءة اختراع جديدة عن سائل كيميائي يدعم أنظمة تخزين الطاقة ويعزز كفاءتها. ويحقق السائل المبتكر الثبات الحراري والكهروكيميائي، مما يجعله حلاً فعالاً وآمناً لعمليات أنظمة تخزين الطاقة، ومن أبرزها بطاريات أيونات الليثيوم وخلايا الوقود.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تحقيق الرؤية والتوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن دولة الإمارات تبادر دائماً لتكون في مقدمة دول العالم الساعية إلى صناعة مستقبل أكثر استدامة للبشرية، من خلال الاستمرار في تنويع مصادر الطاقة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة».