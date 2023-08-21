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ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في 5 أشهر

ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في 5 أشهر
21 أغسطس 2023 10:42

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، اليوم الاثنين، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية هذا الأسبوع ترقباً لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.

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وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1892.88 دولار للأوقية بحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 بالمئة إلى 1921.70 دولار.
وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس مسجلاً 1883.70 دولار الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول وهو ما قلل الطلب على السلع التي لا تدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.1 إلى 910.83 دولار. وزاد البلاديوم 0.2 إلى 1258.49 دولار.

المصدر: وكالات
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