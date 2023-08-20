حملات ترويجية لمشاريع السعديات الثقافية

رشا طبيلة (أبوظبي)

رغم أن متاحف «زايد الوطني» و«جوجنهايم أبوظبي» و«التاريخ الطبيعي أبوظبي» ومشروع «تيم لاب فينومينا أبوظبي» قيد الإنشاء حالياً في جزيرة السعديات، إلا أنها تنبض بالحياة من خلال تنظيم أحداث وبرامج ومعارض مؤقتة وحملات ترويجية لتعريف الجمهور بها قبل افتتاحها.

ويتوقع عاملون في القطاع السياحي والفندقي أن تُسهم تلك المتاحف عند افتتاحها بحراك سياحي ضخم على أبوظبي عامة وجزيرة السعديات خاصة لتسهم في تعزيز مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني، لتستقطب مزيدا من السياح من محبي الثقافة والمتاحف والتكنولوجيا، وفي نفس الوقت تكون مكملة للوجهات السياحية الأخرى في الإمارة، لا سيما جزيرة ياس.

وبحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، استقطبت المواقع الثقافية في أبوظبي 3 ملايين زائر العام الماضي.

نقلة نوعية

قال نويل مسعود، رئيس شركة «أوغست» للاستشارات السياحية والفندقية، «إن هذه المشاريع الضخمة ستحقق نقلة نوعية في الطلب السياحي والثقافي في إمارة أبوظبي لتجعل من جزيرة السعديات وجهة سياحية وثقافية فاخرة ومتميزة تستقطب السياح من مختلف دول العالم، لا سيما هؤلاء من محبي الثقافة، وفي نفس الوقت الاستجمام في المنتجعات الشاطئية الفاخرة. وأضاف» هذه المشاريع جزء من استراتيجية وخطة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي منذ سنوات والتي تهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي لتصبح وجهة سياحية ثقافية وترفيهية عالمية وفريدة».

وأكد أن تلك المشاريع ستكمل المرافق والوجهات الحالية في الجزيرة من متحف اللوفر أبوظبي ومنارة السعديات والوجهات الترفيهية والسكنية من ممشى السعديات والفنادق الفاخرة والشواطئ الرملية الذهبية». وأشار مسعود إلى أن افتتاح المشاريع الجديدة سترفع من متوسط إقامة السائح في الإمارة بواقع ليلتين وأكثر حتى يتسنى للزائر زيارة المرافق والوجهات السياحية المتنوعة».

وبين أن الخطط التسويقية والترويجية الحالية التي تقام لأجل هذه المشاريع الجديدة من معارض مؤقتة وندوات وفعاليات وغيرها تعزز من الطلب السياحي عند افتتاحها». وقال «تكمل جزيرة السعديات جزيرة ياس والتي تعد وجهة ترفيهية متميزة لتقدم جزيرة السعديات تجربة ثقافية متميزة».

أداء استثنائي

وقال سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في «روتانا للفنادق»، «يسجل منتجعنا في السعديات أداء استثنائيا وقويا عاما بعد عام ومن المتوقع أن يشهد نموا ملحوظا عند افتتاح المشاريع الجديدة خلال العامين المقبلين».

وشدد على أن استمرار أبوظبي في إضافة مشاريع نوعية تعزز من النمو السياحي وتقدم خيارات لا مثيل لها لزوارها وفي النفس الوقت ترفع من متوسط إقامة السائح في الإمارة من خلال توفر خيارات كثيرة ترفيهية وثقافية أمام السياح».

وتعد المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات أحد أبرز المشاريع الثقافية على مستوى العالم وتمتد على مسلحة 27 كيلومتراً مربعاً ما يجعلها موطناً لمجموعة متنوعة من المتاحف والمؤسسات الثقافية وتحتضن متحف اللوفر أبوظبي وبيت العائلة الإبراهيمية، إلى جانب المتاحف قيد الإنشاء وهي متحف زايد الوطني ومتحف جوجنهايم أبوظبي وتيم لاب فينومينا أبوظبي ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي.

جوجنهايم

يقدم متحف جوجنهايم أبوظبي، متحف الفن الحديث والمعاصر منظورا متعدد الثقافات، لتاريخ الفن مع التركيز بشكل خاص على الفن من غرب آسيا وشمال افريقيا وجنوب آسيا التي تم إنتاجها منذ مطلع عقد الستينيات، ويعكس جوجنهايم أبوظبي، المتوقع افتتاحه العام 2025، رؤية إمارة أبوظبي، التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة في المنطقة ومركزا للتبادل الفني والثقافي. وبحسب التقرير السنوي لدائرة الثقافة والسياحة لعام 2022، وحول أبرز الأحداث والبرامج التي نظمتها المتاحف والمرافق قيد الإنشاء العام الماضي، نظم جوجنهايم أبوظبي في المجمع الثقافي وعلى مدى ثلاثة أيام برنامجاً ثقافياً خاصاً بطلبة الجامعات بالتعاون مع الفنانة التشكيلية نجاة مكي حيث قامت بتنظيم عدد من ورش العمل الفنية والتفاعلية المستوحاة من سلسة أعمالها اليوميات وتخلل البرنامج تقديم لمحة حول إشراك المجتمع في مشروع جوجنهايم أبوظبي وشكل البرنامج منصة مثالية للقاء الطلبة مع فنانة كبيرة مثل نجاة مكي وهي من الفنانين الرواد في الإمارات والاستفادة من تجربتها الفنية الملهمة. ودعا جوجنهايم أبوظبي فنان المقتنيات كبير موهانتي والذي طور بدوره عمل عطاء من الصحراء وهو مشروع سلسلة تتكون من تسع ندوات احترافية في مجال فن الصوت وعرض تقديمي للتركيب الفني المقترح يضم مقطوعات صوتية أنتجها المشاركون خلال لندوات، حيث أقيم البرنامج في مركز أبوظبي الابداعي.

ويهدف برنامج جوجنهايم أبوظبي«في الاستوديو» إلى التعريف بالفنانين الإماراتيين والمقيمين في أبوظبي من خلال سلسلة من الزيارات الافتراضية والمقابلات التي تقام في استوديوهاتهم الفنية ما يعزز مجتمع الفنون ومنظومة العمل الابداعي على الساحة الفنية في الإمارة، ويتعاون المتحف مع 6 مؤسسات دولية وثلاث مؤسسات اقليمية في 16 إعارة ومن خلال شبكة علاقاته مع المتاحف الدولية والمؤسسات الفنية المرموقة من حول العالم سيسهم في تحقيق رؤية أكثر شمولاً واتساعاً لتاريخ الفن تتخذ من مصادر الإلهام الابداعية المحلية، والإقليمية والدولية، روابط سردية أساسية لتاريخ الفن.

متحف زايد الوطني

يعد متحف زايد الوطني، الجاري تطويره حالياً بجزيرة السعديات في أبوظبي، المتحف الوطني لدولة الإمارات ويقع في قلب المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات ويحتفي بتاريخ دولة الإمارات الغني وثقافتها الثرية ويروي قصصها الملهمة ويسلط الضوء على القيم الخالدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي لا يزال قدوة ومثلا أعلى ينير درب أبناء الإمارات ويحثهم على المضي قدما لإكمال مسيرة التطور والبناء.

ويستكشف المتحف من خلال الأبحاث والمعارض والبرامج العامة القيم الأصيلة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأثرها المستدام على الدولة وأبنائها.

ذكَر أنَّ الأعمال الإنشائية لمتحف زايد الوطني تشهد تقدُّماً كبيراً، حيث استكملت مرحلة تشييد هياكل أبراجه المبنية على شكل أجنحة الصقر، وهي السمة المميزة لتصميمه المعماري الفريد. ويُعَدُّ الصقر أحد الرموز الوطنية في دولة الإمارات، ما يعكس ارتباط المتحف ومجموعاته وبرامجه بالثقافة والتراث الإماراتي.

وكان متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق في يونيو الماضي صندوقاً سنوياً لتمويل الأبحاث التي تتمحور حول ثقافة دولة الإمارات وتاريخها وتراثها، والإرث الخالد للوالد المؤسِّس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه. وبحسب التقرير السنوي للدائرة، اقتنى المتحف 93 قطعة جديدة مع إدراج 55 قطعة تجسد تراثا غير ماديا ضمن نظام إدارة تشكيلات المعروضات، واستضافت أبوظبي خلال شهر ديسمبر الماضي مؤتمر الآثار الإماراتي الذي تبعته زيارة ميدانية، وقام متحف زايد الوطني بتخطيط واستضافة 6 جلسات مباشرة عبر الإنترنت بالشراكة مع مؤسسة»سدرة«حول تاريخ وثقافة الإمارات حيث استهدفت الجلسات شباب من أصحاب الهمم محليا وعالميا، وشهدت فعالية»التاريخ من المنزل«مشاركة 85 طفلا في ورش عمل شخصية ومشاركة 260 طالبا في سبع جلسات عبر الإنترنت لتناقش هذه الفعاليات مراحل تاريخية مختلفة منذ العصر الحديدي حتى القرن السادس عشر، وتمت إقامة 7 برامج توعوية تجريبية داخل مدارس في أبوظبي والعين لمجموعة من الفئات العمرية حيث قام المتحف بدعم تأسيس مجموعة استشارية للمعلمين ضمن في عضويتها عشرة معلمين مع إقامة 9 جلسات خلال العام.

متحف التاريخ الطبيعي

شهد عام 2022 اكتمال بناء متحف التاريخ الطبيعي بنسبة الربع، فهو مؤسسة جديدة في مجال البحث العلمي وبمركز تعليمي رائد يسلط الضوء على قصة كوكب الأرض دائم التغير، وسيولد المتحف لدى الزوار من كافة الأعمار شغفا دائما حيال العالم الطبيعي، بحسب التقرير السنوي للدائرة.

وتم إطلاق العام الماضي معرضاً مؤقتاً لكشف النقاب عن مجموعة من العجائب الطبيعية بعضها حديث والآخر يعود لما قبل التاريخ وتقديم لمحة عما سيحويه متحف التاريخ الطبيعي المرتقب، ومن المعروضات الرئيسة الهيكل العظمي ستان الذي يبلغ من العمر 67 مليون عام، كما يظهر الديناصور «تي ركس» الرائع والكامل تقريباً بطول 39 قدما إلى جانب نيزك «مورشيسون» البالغ من العمر سبعة مليارات عام، الذي تحطم في أستراليا منذ أكثر من 40 عاماً.

ومن المتوقع أن يمنح المتحف الجديد، الأكبر من نوعه في المنطقة، من موقعه بمنطقة السعديات الثقافية، الزوار فرصة استكشاف رحلة عبر الزمن تمتد إلى ما قبل 14 مليار سنة من التاريخ، وذلك من خلال تسليط الضوء على نشوء الكون وتوفير لمحة عن الآفاق المستقبلية لكوكب الأرض. كما سيمثّل المتحف، المقرر اكتمال أعماله الإنشائية في عام 2025، مؤسسةً للتعليم والأبحاث العلمية ومصدراً معرفياً حول قصة تطور كوكب الأرض، وسيشجع الزوار من مختلف الفئات العمرية على اكتساب اهتمام وشغف كبيرين بالتعرف على العالم الطبيعي.

تيم لاب فينومينا أبوظبي

تتعاون دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مع ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، و«تيم لاب»، المجموعة الفنية المتعددة التخصصات التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، لتطوير «تيم لاب فينومينا أبوظبي»، المتوقَّع أن يكتمل بناؤه بحلول 2024، ليرحِّب بالزوار من المقيمين والسيّاح من جميع أنحاء العالم، للاستمتاع بتجاربه الفنية التفاعلية القائمة على مفهوم «الظواهر البيئية».

ويتم تحفيز محبي الاستكشاف لزيارة تيم لاب فينومينا أبوظبي، حيث يحفز هذا الحدث البارز في ممشى السعديات الخيال والإبداع من خلال تجربتين تفاعليتين في مبنى بتصميم خاص، وبمجرد افتتاح المشروع سيشكل رحلة تجريبية ملهمة ضمن منشآت متطورة تجمع بين الفن والتكنولوجيا، حيث حظي ب 780 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي و98٪ من الزوار يرغبون عيش التجربة بشكل كامل.