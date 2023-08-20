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زيادة الرحلات الجوية بين الإمارات وهونغ كونغ

زيادة الرحلات الجوية بين الإمارات وهونغ كونغ
21 أغسطس 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت فيفيان تشيونغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة المطار بهونغ كونغ، سعي الهيئة إلى تقديم فرص وحوافز لزيادة عدد رحلات الركاب الجوية من وإلى الإمارات ودول الشرق الأوسط، ولتعزيز التعاون بين الجانبين في إطار الاستدامة والاعتبارات البيئية، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية تطوير عمليات المطار.
ولفتت إلى أن هيئة المطار حددت استراتيجيات واضحة لتحقيق مستهدفات «المطار الأكثر اخضراراً في العالم»، وذلك عبر العمل على تنفيذ استراتيجية صافي صفر كربون بحلول عام 2050، مع تحقيق هدف «نقطة الوسط» المتمثلة في خفض الانبعاثات المطلقة بنسبة 55% بحلول عام 2035.
وأضافت فيفيان أن هيئة المطار تسعى أيضاً إلى تبني أفضل الممارسات البيئية والحلول المبتكرة في تصميم وإنشاء مباني ومرافق المطار، وذلك في إطار حرصها على دعم منظور الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، موضحة أن مطار هونغ كونغ يعد من أوائل المطارات التي تبنت اعتماد استخدام المركبات الكهربائية في حركة النقل، وذلك ضمن القواعد التي وضعتها سلطة المطار للامتثال للمطار الأخضر.
وأكدت على تعهد هيئة المطارات بدعم المبادرات المحلية والعالمية لمواجهة التغير المناخي، وذلك لدعم دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28» بنهاية نوفمبر القادم، من خلال توفير التسهيلات للنقل الجوي إلى الدولة وجمع الحشود من آسيا لتعزيز الجهود الدولية للإمارات بشأن قضية التغير المناخي، نظراً لكونها مركزاً رئيسياً للقادمين من جنوب شرق آسيا.

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