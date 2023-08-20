8 % نمو الصادرات البرازيلية إلى البلدان العربية

أبوظبي (الاتحاد)

سجَّلت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» ارتفاعاً في الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي بنسبة 8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 10.61 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ 9.825 مليار دولار أميركي خلال الفترة ذاتها من العام 2022.

وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى المملكة العربية السعودية 1.873 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت الصادرات إلى دولة قَطر 155.91 مليون دولار أميركي، وارتفعت الصادرات البرازيلية أيضاً إلى الكويت لتصل إلى 157.78 مليون دولار أميركي وبَلغ إجمالي الصادرات إلى مصر 1.163 مليار دولار أمريكي، بينما سجَّلت الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 1.646 مليار دولار أمريكي.

وأشارت تقارير «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» إلى أبرز المنتجات المُصَدَّرة إلى الدول العربية تضمنت الحوم والخامات وركام المعادن، والسكر والحبوب والبذور الزيتية وفول الصويا، واللؤلؤ الطبيعي أو الصناعي والمعادن الثمينة والمجوهرات والقهوة والشاي والتوابل.

وقال أوسمار شحفة، رئيس «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»: «تضطّلع الغرفة التجارية العربية البرازيلية بدورٍ محوري في تمتين العلاقات بين البرازيل والعالم العربي. وتُعدّ هذه الأرقام خير دليل على العلاقات التجارية القوية والمتنامية بين الجانبين. وأفضت مبادراتنا الاستراتيجية المتنوّعة وجهودنا المُكثّفة إلى تمكين الغرفة التجارية من الاضطلاع بدور ملموس في زيادة الصادرات البرازيلية إلى المنطقة العربية. وتُؤكّد الزيادة المستمرة في الصادرات البرازيلية إلى البلدان العربية الالتزام المشترك بتنمية العلاقات الاقتصادية بما يعود بالفائدة على الجانبين. وتُعزز هذه العلاقة التجارية المزدهرة مكانة العالم العربي بصفته شريكاً استراتيجياً مهماً في شبكة التجارة العالمية للبرازيل.»

وأضاف قائلاً: «نؤكّد على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية المتينة، وإفساح مجال أكبر لوصول المنتجات البرازيلية إلى الأسواق العربية، وتوطيد أواصر التعاون بين هاتين المنطقتين اللتين تتسمان بالديناميكية والتنوّع. ونسعى إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية والبرازيل من خلال تيسير التجارة والنهوض بالفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل الثقافي». ومن جهةٍ أخرى، ارتفعت صادرات الدول العربية إلى البرازيل في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 لتصل إلى 6.114 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالأرقام المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.