«الاتحاد للطيران» ترفع وجهاتها إلى 70 وجهة

رشا طبيلة (أبوظبي)

ترفع «الاتحاد للطيران» وجهاتها من 67 وجهة إلى 70 وجهة خلال الشهرين المقبلين، مع إضافة 3 وجهات جديدة أوروبية وآسيوية.

وكشفت «الاتحاد للطيران»، عن خطة طموحة لتطوير شبكة وجهاتها تفتح لها المجال للتوسع المستدام، مع تعزيز روابط أبوظبي بالأسواق العالمية، من خلال تسهيل الوصول إلى الوجهات الدولية المرغوبة، وتوفير الفرص للمسافرين لاستكشاف وتجربة ثقافات متنوعة، مع جذب المزيد من الزوار مباشرة إلى أبوظبي، إضافة إلى تزويد الركاب بأوقات رحلات متعددة وأكثر مرونة، مما يضمن رحلات سلسة وخالية من الإجهاد.

وأشارت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنها تعتزم افتتاح رحلات جديدة إلى مدينة دوسولدورف في ألمانيا بدءاً من 28 من سبتمبر المقبل، في وقت تطلق رحلاتها الجديدة إلى كوبنهاغن عاصمة الدنمارك بدءاً من 29 من سبتمبر المقبل، بينما تطلق رحلاتها إلى أوساكا في اليابان بدءاً من الأول من أكتوبر.

وأعلنت الناقلة مؤخراً تعزيز خدماتها إلى الولايات المتحدة الأميركية، مع افتتاح وجهة «بوسطن» بدءاً من 31 من مارس المقبل.

وتستهدف الناقلة من زيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الدولية الرئيسة، دعم النمو الاقتصادي والسياحي في أبوظبي، حيث تعمل «الاتحاد للطيران» على زيادة عدد رحلات الطيران إلى الوجهات الدولية الأساسية، لتسهيل إمكانات الوصول إلى الوجهات المختلفة، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز للمسافرين الدوليين، وتم تصميم الشبكة الجديدة لدعم السياحة في أبوظبي، وتزويد المسافرين بمزيد من الخيارات.

وتفصيلاً حول وجهاتها الحالية، تضم «الاتحاد للطيران» 14 وجهة في شبه القارة الهندية، مثل: مومباي ونيودلهي ولاهور وماليه وكاراتشي وحيدرآباد وكولومبو وأحمد آباد وغيرها، و13 وجهة في قارتي آسيا واستراليا، مثل: بانكوك وجاكارتا وكوالالمبور ومانيلا وملبورن وسيدني وطوكيو وسنغافورة وفوكيت وسيؤول وغيرها. أما في القارة الأوروبية، فتسيّر «الاتحاد للطيران» إلى 22 وجهة حالياً، منها: أمستردام وأثينا وبرشلونة وفرانكفورت ولندن وإسطنبول وجنيف ومانشيتر، إضافة إلى ميلان ومدريد وموسكو وميونيخ وباريس وفيينا وروما وغيرها.

وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، تسيّر الناقلة رحلاتها إلى 14 وجهة، منها القاهرة وعَمّان وبيروت والبحرين والدمام وجدة والرياض وكازابلانكا ومسقط والكويت وجوهانسبيرغ وغيرها.

وفيما يتعلق بمنطقة شمال أميركا، فتضم شبكة «الاتحاد للطيران» 4 وجهات حالية، وهي: شيكاجو ونيويورك وتورونتو وواشنطن.