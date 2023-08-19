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بدء الجولة الثانية من محادثات التجارة بين تايوان وأميركا

بدء الجولة الثانية من محادثات التجارة بين تايوان وأميركا
20 أغسطس 2023 00:54

واشنطن (د ب أ)

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 بدأت تايوان والولايات المتحدة جولتهما الثانية من المفاوضات، بموجب مبادرة التجارة الثنائية، التي شهدت أياما من المحادثات الشخصية حول قضايا، ذات صلة بالتجارة والعمل والبيئة في واشنطن. 
وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في بيان، أن الجانبين «تبادلا وجهات النظر حول نصوص مقترحة، تغطي الزراعة والعمل والبيئة، خلال محادثاتهما، بموجب المبادرة الأميركية- التايوانية، حول تجارة القرن الـ21، من الاثنين حتى الجمعة هذا الأسبوع»، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية «سي.إن.إيه» أمس. 
ولم يكشف البيان المزيد من التفاصيل، قائلاً فقط إن المناقشات «مثمرة»، وإن الجانبين اتفقا على مواصلة محادثاتهما «في الأشهر المقبلة للتوصل إلى توافق في الرأي».

تايوان
الولايات المتحدة
التجارة
واشنطن
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