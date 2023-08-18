رحلات الناقلات الوطنية إلى إثيوبيا بوابة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

أبوظبي (وام)

تسهم الرحلات الجوية بين الإمارات وإثيوبيا في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية بين البلدين، وتعتبر الناقلات الوطنية بوابة حيوية لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار والسياحة. وتسّير كل من طيران الإمارات وفلاي دبي رحلات منتظمة إلى إثيوبيا بواقع رحلة يومية من قبل كل منهما إلى مطار أديس أبابا الدولي. وتوفر طيران الإمارات رحلات يومية إلى أديس أبابا انطلاقاً من دبي، إذ تحط رحلاتها في مطار بولي الواقع على بعد ستة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من وسط أديس أبابا.

وبحسب جداول الرحلات على طيران الإمارات، تقلع طائرات المغادرة يومياً في الساعة 10:30 صباحاً وتصل الساعة 1:35 دقيقة، فيما تقلع طائرات العودة من مطار بولي الساعة الرابعة بتوقيت أديس أبابا وتصل الساعة 9:10 بتوقيت الإمارات إلى مطار دبي. ومن جهتها كذلك تسّير فلاي دبي رحلة يومية إلى مطار أديس أبابا عبر مطار دبي الدولي، لتكون إثيوبيا إحدى أبرز الوجهات الإفريقية للناقلة الإماراتية. وعززت فلاي دبي باعتبارها واحدة من أسرع الشركات نمواً، من تواجدها في إفريقيا عبر السنوات الماضية، وقد بدأت بتشغيل رحلاتها إلى إثيوبيا في العام 2011، وكانت حينها وجهتها الأفريقية السابعة.