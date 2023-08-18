السبت 19 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

العملات الرقمية تواصل التراجع

العملات الرقمية تواصل التراجع
19 أغسطس 2023 01:11

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقود مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية

واصلت العملات الرقمية تراجعها، مع تآكل جاذبية الأصول الاستثمارية الأعلى مخاطرة في ظل توقع المستثمرين إبقاء البنوك المركزية الرئيسية في العالم على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
كما أدت التقارير عن قيام شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك ببيع رصيدها من العملة الرقمية بتكوين إلى تزايد المخاوف في سوق العملات الرقمية. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البتكوين وهي العملة الرئيسة الأكبر والأشهر في العالم تراجعت صباح أمس الجمعة في تعاملات لندن بنسبة 4.4%، لتتجه نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي خلال الشهور الثلاثة الماضية، بعد وصولها إلى مستوى 25314 دولاراً للوحدة الواحدة.

العملات الرقمية
العملات المشفرة
العملات الافتراضية
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
ليفربول يتحدى البداية السيئة والنقص!
الرياضي
ليفربول يتحدى البداية السيئة والنقص!
اليوم 20:20
صور من فوهة «زيمان» على سطح القمر التقطتها مركبة «لونا-25»
دنيا
«لونا-25» ترسل بيانات عن القطب الجنوبي المعتم للقمر
اليوم 20:01
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©