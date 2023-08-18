العملات الرقمية تواصل التراجع

لندن (د ب أ)

واصلت العملات الرقمية تراجعها، مع تآكل جاذبية الأصول الاستثمارية الأعلى مخاطرة في ظل توقع المستثمرين إبقاء البنوك المركزية الرئيسية في العالم على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

كما أدت التقارير عن قيام شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك ببيع رصيدها من العملة الرقمية بتكوين إلى تزايد المخاوف في سوق العملات الرقمية. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البتكوين وهي العملة الرئيسة الأكبر والأشهر في العالم تراجعت صباح أمس الجمعة في تعاملات لندن بنسبة 4.4%، لتتجه نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي خلال الشهور الثلاثة الماضية، بعد وصولها إلى مستوى 25314 دولاراً للوحدة الواحدة.