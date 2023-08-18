نصائح ذهبية لرحلات قصيرة بتكاليف مالية محدودة

ريم البريكي (أبوظبي)

وجه خبراء في القطاع السفر والسياحة عددا من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها لمن ينوي السفر خلال الفترة المتبقية من موسم الصيف، للاستمتاع برحلة سفر قصيرة بأقل التكاليف المالية، ضمانا لعدم تراكم الالتزامات المالية بعد العودة من السفر، في ظل وجود التزامات مالية اخرى نحو سلع وخدمات ضرورية، تتزامن مع العودة إلى المدارس. وبين هؤلاء الخبراء أن خطط الاستعداد لرحلة ترفيهية خلال الفترة المتبقية من إجازة العطلة الصيفية، برفقة أفراد الأسرة قد يكون مكلفا جدا، في حالة لم يكن هناك استعداد مبكر، وتجهيز مسبق للميزانية المالية، والحجوزات المبكرة لرحلات الطيران، ومصروفات السكن والتجول، والطعام، والتسوق، إلى جانب رغبة البعض في اختيارات متعددة للوجهات السياحية بما في ذلك اختيار عدد من الدول لقضاء أيام الإجازة بها، وكذلك رغبة البعض في التسوق والشراء من محلات ذات شهرة عالمية، بالإضافة لزيارة للأماكن السياحية من أسواق ومراكز تجارية ومتاحف وأماكن ترفيهية من حدائق ومتنزهات تتطلب رسوما مالية للدخول.

وبين سعود الدرمكي خبير اقتصادي أن أولى النصائح التي يمكن تقديمها في هذا الوقت وهو اختيار الوجهة الصحيحة المناسبة، والتي تتناسب مع التكاليف والميزانية، مشيراً إلى أن الأسعار تختلف بحسب تكلفة الدولة المعنية، وخطوط الطيران، ومدة الرحلة، ومحطات التوقف، وهذه أمور يجب أخذها بعين الاعتبار قبل التخطيط للسفر، مشيراً إلى وجوب اختيار فنادق متوسطة التصنيف مثل فنادق ذات الأربع نجوم او شقق.

وأضاف أن السفر على الدرجة السياحية واختيار طيران مناسب وترانزيت مثل طيران منخفض التكلفة المالية مع مراعاة أن تكون من أفضل شركات الطيران وأقلها تسعيرة، وعدم الانسياق وراء الإعلانات، بل يجب أن يكون الاختيار وفقا لسمعة الشركات والخدمات التي تقدمها للمسافرين، وهناك شركات تقدم أسعاراً وعروضاً يمكن الاستفادة منها في هذا الوقت.

وبين الدرمكي أنه يجب على الراغبين في حجز رحلات السفر إجراء الحجز المسبق للحصول على السعر الأفضل، فهناك مواسم تشهد تراجعا في أسعار التذاكر، ويمكن الحجز في تلك الفترات لفترات قادمة قد تشهد زيادة أكبر في أسعار التذاكر، خاصة مع اقتراب موعد السفر، والضغط الكبير في فترة الصيف ومواسم الإجازات على خطوط الطيران خلال هذه الفترة من العام.

وأكد الدرمكي على أهمية اختيار التوقيت المناسب وعدم تغيير الحجز المفاجئ تفاديًا للوقوع في الغرامات وتجنبا لذلك، إلى جانب عدم أخذ امتعة ثقيلة الأوزان تجنبًا لدفع مبالغ كبيرة طائلة، وهذا يكون أوفر وأقل تكلفه.



تحديد الهدف

وقال سلطان الكراني (خبير اقتصادي) إن أولى النصائح التي يمكن تقديمها للراغبين في السفر هو تحديد الهدف من الرحلة قبل تحديد الوجهة، أي أن يحدد الشخص هدفه وغايته من السفر هل هو هدف استجمام، أو تسوق أو هدف عائلي أو اكتشاف تاريخ وحضارة وثقافة أو أنه صحي علاجي أو فحوصات طبية معينة.

وأضاف النصيحة الثانية التي يجب على المسافرين وضعها بعين الاعتبار هي تحديد الميزانية المخصصة للسفر، ولايجب الاقتراض لغاية السفر والاستمتاع برحلة سفر، مشيرا إلى أن هناك خيارات كثيرة للسفر بميزانية منخفضة، والابتعاد عن التكاليف والرحلات المكلفة، مشيرا إلى أن الخيارات متاحة أمام المسافر بأي تكاليف تناسبه.

وأشار إلى أن من الأمور الواجب الاهتمام بها عدد المسافرين، والأفراد ومنها أن عدد المسافرين يحدد اختيارات السكن سواء كان في غرفة أو فيلا أو شقة أو منتجع، كما أن عدد الأفراد يحدد نوعية المواصلات هل سيقوم بتأجير سيارة صغيرة أو كبيرة الحجم أو اختيارات المواصلات العامة من حافلات أو قطار، لافتاً إلى أنه وبناء على هذه الأمور يجب تحديد المنطقة التي سيقضي بها إجازته، وفي هذا الامر عليه أن يعتمد على خبرة مكاتب السفريات والسياحة المعتمدة، أو الاستمتاع لنصائح مسافرين سبق وزاروا تلك المناطق والدول التي ينوي زيارتها ويسألهم بشكل مفصل، وعدم الاعتماد بشكل كبير على التطبيقات فقط.

ومن بين الأمور الهامة لسفر مريح وغير مكلف خلال هذه الفترة، هي المعرفة التامة بقوانين البلد الذي ينوي زيارته، وهل يحتاج لتأشيرة وكذلك التعرف على القوانين المعمول تجنبا لأي غرامات مالية، وماهي العملة، وهل بالإمكان الصرف بالدولار أو بالعملة المحلية، هل هناك متطلبات قبل الدخول للبلد؟.