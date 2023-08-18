8.4 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق المال المحلية في الإمارات سيولة بلغت قيمتها 8.4 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، ساهمت في تماسك مؤشرات الأسعار عند مستويات مطمئنة للمتعاملين، رغم عمليات جني الأرباح.

وتماسك المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية فوق مستوى 9800 نقطة، رغم انخفاضه بنحو 80 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، وذلك بضغط من عمليات جني أرباح، بعد الارتفاع الذي سجله المؤشر العام للسوق خلال الأسبوع الأسبق متجاوزاً حاجز الـ 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ مطلع العام الجاري.

فيما استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق عند مستوى 2.857 تريليون درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق بنهاية جلسة تداولات الأمس، مقارنة مع 2.874 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وتظهر حركة التداولات تدفق سيولة إجمالية للسوق بلغت قيمتها نحو 6 مليارات درهم خلال جلسات التداول الخمس الماضية.

وكانت محصلة التداولات في سوق أبوظبي، ارتفاع أسعار 24 شركة مقابل تراجع أسعار 49 شركة فيما استقرت أسعار 31 شركة دون تغيير وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها أمس، مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام نحو 85 ألف صفقة تم من خلالها تداول 1.38 مليار سهم.

وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب ظلت إيجابية، إذ ضخ المستثمرون الأجانب رؤوس أموال جديدة بقيمة تتجاوز 50 مليون درهم (صافي شراء) خلال الأسبوع الماضي، وذلك من خلال إضافة نحو 33 مليون سهم جديد إلى ملكية محافظهم الاستثمارية في سوق أبوظبي، في حين بلغت محصلة تداولات المستثمرين العرب والخليجيين نحو 63 مليون درهم صافي شراء خلال الأسبوع الماضي، فيما سجلت تداولات المستثمرين الأجانب (غير العرب) نحو 13 مليون درهم صافي بيع، خلال نفس الفترة.



سوق دبي

وفي سوق دبي المالي ظل المؤشر العام للسوق متماسكاً فوق مستوى 4050 نقطة، وأغلق عند مستوى4051 نقطة، بنهاية جلسة تداولات الأمس، بانخفاض طفيف قيمته نحو 13 نقطة مقارنة مع مستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق البالغة 4064 نقطة. واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة عند مستوى 686 مليار درهم وفقا لأسعار الإغلاق الرسمية أمس، دون تغيير يذكر، مقارنة مع 687 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. وبلغت قيمة التداول الإجمالية خلال الأسبوع 2.4 مليار درهم، وشهد السوق تداول نحو 1.2 مليار درهم.

وتظهر بيانات السوق أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 879 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 36.30% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 893 مليون درهم لتشكل ما نسبته 36.89% من إجمالي قيمة المبيعات

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 14 مليون درهم، صافي بيع.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 1.345 مليار درهم لتشكل ما نسبته 55.56% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 1.364 مليار درهم لتشكل ما نسبته 56.34% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 18.77 مليون درهم، صافي بيع.