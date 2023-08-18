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الاقتصادي

%29 نمو أرباح ريسبونس بلس القابضة

%29 نمو أرباح ريسبونس بلس القابضة
19 أغسطس 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد) 

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سجلت شركة ريسبونس بلس القابضة، المدرجة في السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، نمواً في صافي أرباحها النصف سنوية بنسبة 29%، بارتفاعها إلى 26.6 مليون درهم، مقارنة مع 20.6% مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الماضي 2022. وسجلت المجموعة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، إيرادات بقيمة 168.7 مليون درهم، مقارنة ب 162.7 مليون درهم في فترة الإعلان عن نتائج العام السابق المنتهية في 30 يونيو 2022، مما يدل على نمو الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي.
وقال الدكتور روهيل راغافان الرئيس التنفيذي لشركة ريسوبنس بلس القابضة: «يُظهر أداؤنا خلال النصف الأول من عام 2023 مدى إصرارنا على دفع النمو والحفاظ عليه على جميع المستويات. بالإضافة إلى نتائجنا المالية القوية، فقد خططنا لتوسيع خدماتنا ذات المستوى العالمي إلى المستفيدين الجدد من خلال الشراكة مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعات المختلفة».

شركة ريسبونس بلس القابضة
الإمارات
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