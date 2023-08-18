الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في 5 أشهر

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لم ينته بعد من رفع الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1892.30 دولار للأوقية بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس أمس الخميس. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1922.90 دولار.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.78 دولار.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 894.72 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1221.48 دولار، لكن المعدنين يتجهان لتسجيل انخفاض أسبوعي.