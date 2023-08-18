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الاقتصادي

الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس

الدولار
18 أغسطس 2023 12:28

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس مقابل عملات رئيسية أخرى ليسجل أطول سلسلة من المكاسب خلال 15 شهراً، مدعوماً بالتوقعات بأن تظل أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول وبالتحول إلى الأصول الأكثر أماناً نتيجة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى تشمل الين واليورو، بنسبة 0.02 بالمئة إلى 103.38 نقطة في التعاملات الآسيوية بعد أن لامس الليلة الماضية أعلى مستوى في شهرين عند 103.59 نقطة
ويتجه لتسجيل ارتفاع 0.5 بالمئة خلال الأسبوع.

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وانخفض الدولار 0.32 بالمئة إلى 145.365 مقابل الين اليوم الجمعة بعدما وصل الليلة الماضية إلى ذروة تسعة أشهر عند 146.40 نقطة.

المصدر: وكالات
الفائدة الأميركية
الدولار
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