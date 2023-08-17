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9.6 مليار درهم الأرباح النصفية المعدلة لـ«موانئ دبي العالمية»

9.6 مليار درهم الأرباح النصفية المعدلة لـ«موانئ دبي العالمية»
18 أغسطس 2023 01:31

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أمس، عن نتائج مالية مرنة للأشهر الستة الأولى حتى 30 يونيو 2023. 
وشهدت العائدات نمواً بنسبة 13.9% على أساس معلن لتبلغ 33.16 مليار درهم «9.037 مليار دولار»، وشهدت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً قدره 7% لتصل إلى 9.58 مليار درهم «2.611 مليار دولار»، مع تحقيق هامش أرباح معدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 28.9%.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: على الرغم من مواجهة تحديات سوق الحاويات الضعيفة وأسعار الشحن المنخفضة والظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن تركيزنا على البضائع ذات الهامش المرتفع‏ وحلول سلسلة التوريد المتكاملة المخصصة‏ وسياسات تحسين التكلفة كان السبب الرئيسي في تحقيق هذه النتائج، ولم تكن هذه الاستراتيجية فعّالة خلال هذه الأوقات الصعبة فحسب، بل إنها وضعت حجر الأساس لنمو إيراداتنا بشكل مستدام على المدى الطويل.
وأضاف: أظهر قطاع الخدمات اللوجستية قوته ونشاطه في هذا الوضع الاقتصادي المفعم بالتحديات، حيث جذب مزيداً من أصحاب البضائع إلى منصتنا، وتؤكد التعليقات والتقييمات الإيجابية على منتجنا الشامل مدى قيمة ونجاح حلولنا المخصصة وقدرتنا على تمكين المتعاملين من إجراء العمليات التجارية بصورة أكثر فاعلية، ومكنتنا الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات عالية النمو من تقديم حلول ذات قيمة مضافة، وسنظل ملتزمين بإجراء تحسينات مستمرة على منصتنا للخدمات اللوجستية.

موانئ دبي العالمية
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