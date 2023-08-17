1.6 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية، أمس، سيولة بقيمة 1.6 مليار درهم، بواقع 1.098 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و500.38 مليون درهم لسوق دبي المالي. وتباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة التداول صعوداً وهبوطاً، في ظل ترقب محفزات جديدة بعد انتهاء موسم النتائج الفصلية عن الربع الثاني من العام.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على انخفاض طفيف في ختام التداولات بنسبة 0.03% وتحديداً عند مستوى 9777.87 نقطة، في ظل تداولات نشطة بقيمة تجاوزت مليار درهم شملت ما يزيد على 237.19 مليون سهم عبر 15141 صفقة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 222.33 مليون درهم، وتلاه «كيو القابضة» بقيمة 138.2 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 99 مليون درهم. فيما جاء سهم «كيو القابضة» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 37.25 مليون سهم، وتلاه «إشراق» بتداول 24 مليون سهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بنحو 23.6 مليون سهم.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 500.38 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 213.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 9093 صفقة. وارتفعت أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع قدرة 3.45 نقطة ليصل إلى 4049 نقطة، نتيجة لصعود أسهم 17 شركة مقابل انخفاض أسهم 16 شركة.

وقاربت قيمة التداولات الإجمالية 500.38 مليون درهم بعد تداول 213.1 مليون سهم خلال 9039 صفقة. وتصدر «مصرف عجمان» قائمة النشاط بقيمة تداولات 185.36 مليون درهم، تلاه «تعليم» بقيمة 57.71 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بقيمة 55.76 مليون درهم. فيما جاء «مصرف عجمان» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 82.65 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 17.62 مليون سهم، ثم «تعليم» بتداول 13.8 مليون سهم.

وفي ما يخص الأسهم القيادية، فقد تراجع «إعمار العقارية» بنسبة 0.29% ليغلق عند سعر 6.79 درهم، وانخفض «أملاك للتمويل» بنسبة 1.69% ليسجل 0.87 درهم، وفي المقابل ارتفع «مصرف عجمان» الأكثر نشاطاً بنسبة 6.45% ليسجل 2.31 درهم، كما ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.89% ليسجل 16.95 درهم، وصعد سهم «سالك» بنسبة 0.88% إلى 3.42 درهم، في حين صعد سهم «تعليم» بنسبة 0.71% إلى 4.22 درهم.