منتدى «التجارة وسلسلة التوريد» في دبي 19 سبتمبر

دبي (الاتحاد)

تنطلق في دبي النسخة الثالثة من منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد، الذي تنظمه شركة «إيكونوميست إمباكت» في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 500 قيادي وصانع سياسات ومسؤول حكومي ورجل أعمال، وممثلين عن الأمم المتحدة، إلى جانب مديرين تنفيذيين في قطاعات رئيسية تشمل: البيع بالتجزئة والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع، والإنتاج، والتكنولوجيا، والمالية، والتجارة.

وتعزز استضافة دبي لهذا المنتدى من مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للأعمال ومساهم رئيس في تدفق التجارة والاستثمار بين مختلف دول العالم، والثقة الكبيرة التي تحظى بها على مستوى العالم، كمساهم رئيسي في تحفيز التجارة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعتبر دبي مركزاً للتجارة والتكنولوجيا والاستثمار، وهو ما يجعلها مكاناً مثالياً لمناقشة قضايا التجارة الرقمية وكيفية دمج التقنيات الجديدة في سلاسل التوريد.

ويناقش منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد، دور التحول التجاري في تسارع عجلة النمو وحركة العولمة الجديدة، وتنويع سلسلة التوريد، وتحقيق الاستدامة، وتنظيم آلية تتبع المنتجات، وإدارة البيانات في التجارة الرقمية، ومرونة سلسلة الإمداد والتجارة في المناطق الناشئة.

ويبحث المنتدى الصلة الأساسية بين الاستدامة وسلاسل التوريد، حيث تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، والمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024.



تغيير نوعي

ويسعى منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد إلى إحداث تغيير نوعي في وضع التجارة العالمية الراهن، من خلال استضافة صانعي السياسات وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، لمناقشة كيفية تحسين انفتاح سلسلة التوريد وتطوير التجارة في البلدان الناشئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل التجارة أكثر استدامة.



قائمة المتحدثين

وتشمل قائمة المتحدثين في منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد: معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومراد تمود، نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة الإمداد العالمية لشنايدر إلكتريك، وصوفي أورستروم، نائبة الرئيس التنفيذي للخدمات اللوجستية العالمية في شركة جانت، وموراليدار نتالا، مدير سلسلة الإمداد في الشرق الأوسط وأفريقيا لجونسون آند جونسون، وآدم كامينسكي، مدير سلسلة الإمداد في مجموعة العوجان، وبانكاج بارجافا، رئيس قسم المشتريات في شركة Pidilite Industries.

وتشمل قائمة المتحدثين: ليلى عفاس، مديرة السياسة العامة العالمية في تويوتا، وآسل زناسوفا، الرئيسة التنفيذية لشركة كازبوست، والنائبة السابقة لوزير التجارة والتكامل في جمهورية كازاخستان، ورالف أوسا، كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، ومحمد علم، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتجات في شركة ساب SAP، وجون فيرغسون، مدير قسم أبحاث العولمة الجديدة في إيكونوميست إمباكت، وجريج كارلستروم، مراسل الشرق الأوسط في مجلة ذي إيكونوميست، وميلاني نورونها، مديرة أولى للسياسات والأفكار في إيكونوميست إمباكت، وبياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.



جلسات متنوعة

وتناقش محاور منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد عدداً من القضايا ذات التأثير المباشر على الصناعة، ومنها الشفافية وإمكانية التتبع، وتحول التجارة في الفترات الصعبة، وفرص وتحديات التجارة الرقمية، وتحديد مرونة سلسلة الإمداد، وإمكانيات المناطق الناشئة، والجمع بين التجارة والاستدامة، وتقليص الفجوة بين التمويل والتجارة، وتطور الجمارك، وثورة تكنولوجيا سلسلة التوريد.

كما يزخر جدول أعمال المنتدى بالعديد من فرص التواصل وبناء العلاقات، وجلسات النقاش العابرة للصناعات للاستفادة من أوجه التعاون المحتمل وتشجيع المشاركة العابرة للقطاعات.