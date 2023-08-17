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غرف دبي تستعرض «المسؤوليات القانونية للشيكات المرتجعة»

غرف دبي تستعرض «المسؤوليات القانونية للشيكات المرتجعة»
18 أغسطس 2023 01:30

دبي (الاتحاد)

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نظمت غرف دبي ندوة إلكترونية حول المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة والحقوق والوسائل المتاحة أمام المستفيد من الشيك في حال ارتجاعه، وتم تنظيم هذه الندوة باللغة العربية بالشراكة مع أكاديمية حبيب الملا.
وسلطت الندوة الضوء على التعديلات الرئيسة التي تم إجراؤها على قانون المعاملات التجارية الإماراتي ومنها إلغاء تجريم إصدار الشيكات بسوء نية، وتجريم مخالفات الشيكات الجديدة والعقوبات ذات الصلة، وإلغاء تجريم إصدار الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الأموال، وتنفيذ آلية الوفاء الجزئي للشيكات وتسريع هذه العملية بناءً على أمر تنفيذي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى بموجب القانون المدني في الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الندوة كذلك المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة لتمكين المشاركين من اكتساب فهم أعمق لهذه المسؤوليات. 

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