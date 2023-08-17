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الاقتصادي

«أبوظبي الإسلامي» يسجل ارتفاعاً كبيراً في تبني الخدمات الرقمية

«أبوظبي الإسلامي» يسجل ارتفاعاً كبيراً في تبني الخدمات الرقمية
18 أغسطس 2023 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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سجل مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، نمواً ملحوظاً في إطار نجاحاته المستمرة لتطوير خدماته المصرفية الرقمية، حيث يشهد المصرف إقبالاً متزايداً من متعامليه على خدماته الرقمية.
وكشفت أحدث إحصائيات المصرف أن نحو 80% من متعاملي المصرف يعتمدون اليوم، على منصاته الرقمية لإجراء معاملاتهم، ما يؤكد على نجاحه والتزامه بتوفير حلول مصرفية ملائمة ومبتكرة.
وسجل «مصرف أبوظبي الإسلامي» نمواً بنسبة 27% في تبني واستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك بالمقارنة مع العام الماضي، ونمواً بنسبة تزيد على 50% في إقبال المتعاملين على الاستفادة من منتجات وخدمات التمويل الشخصي من خلال تطبيق الهاتف المتحرك.
وسجل المصرف زيادة بنسبة 142% في عدد المتعاملين الجدد الذين فتحوا حساباتهم المصرفية باستخدام تقنية بصمات الأصابع الإلكترونية من مصرف أبوظبي الإسلامي وتؤكد هذه الإنجازات على تركيز المصرف القوي على تعزيز تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك وضمان الوصول السريع والميسور إلى خدماته المالية.
وأثبتت فعالية تطبيق الهاتف المتحرك من مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال البيانات والنتائج، حيث يقوم كل متعامل المصرف باستخدام التطبيق 24 مرة كمعدل متوسط شهريًا، كما تزايدت معدلات إجراء المعاملات من خلال التطبيق، وهو دليل آخر على جهود المصرف المستمرة لتقديم واجهات مستخدم وميزات سهلة الاستخدام تلبي الاحتياجات المتطورة للمتعاملين.

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