1.9 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة في يوليو الماضي

الشارقة (الاتحاد)

سجلت إمارة الشارقة تداولات عقارية بإجمالي 1.9 مليار درهم خلال شهر يوليو 2023، وذلك بحسب نتائج التقرير الشهري الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، فيما بلغ إجمالي المعاملات المنفذة من قبل الدائرة خلال الشهر الماضي 2.783 معاملة، 684 منها معاملة بيع، شهدتها 96 منطقة موزعة على مختلف مناطق الإمارة، وبمساحة إجمالية تجاوزت 6 ملايين قدم مربعة. ويشهد السوق العقاري في إمارة الشارقة مسار نمو تصاعدي، ويسجل مستويات متميزة شهراً إثر آخر، وعاماً بعد عام، وهو ما يكشف عن قوة هذا السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب على حد سواء، الأمر الذي يؤكد على قوة القطاع العقاري في الإمارة بوصفه ركناً أساسياً في استراتيجية حكومة الشارقة في تنويع مصادر الدخل، ورافداً مهماً من روافد الاقتصاد في الإمارة الباسمة.

ويتوقع أن يشهد السوق العقاري في الشارقة مزيداً من النمو خلال الأشهر القادمة من خلال الفرص الاستثمارية العديدة التي توفرها الإمارة، لا سيما مع طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها وفق أعلى المواصفات العالمية لبناء مجتمعات متكاملة الخدمات، ذات بنية تحتية قوية تُسهم في تعزيز ورفع جودة الحياة في إمارة الشارقة.

وأوضحت إحصائيات الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر يوليو الماضي، وصلت إلى 2.783 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 684 معاملة، بنسبة 24.6% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 447 معاملة بنسبة 16.1% من الإجمالي وبقيمة بلغت 420.1 مليون درهم، فيما استحوذت التصرفات الأخرى على 59.3% من إجمالي المعاملات.