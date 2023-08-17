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الاقتصادي

«مياه وكهرباء الإمارات» تنظم مزاد الربع الثالث لشهادات الطاقة النظيفة

عثمان آل علي
18 أغسطس 2023 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، عن فتح باب التسجيل في مزاد الربع الثالث لشهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي، والذي سيستمر حتى يوم 14 سبتمبر 2023.
يأتي المزاد القادم بعد نجاح المزاد الأخير في تسجيل مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات حتى الآن، حيث شهد مزاد شهادات الطاقة النظيفة إقبالا غير مسبوق من مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع تبريد المرافق، والذكاء الاصطناعي، وتعليم قيادة السيارات، الأمر الذي يؤكد مواصلة نمو هذا المخطط وانتشاره لأهميته في تمكين مختلف الصناعات من تعزيز مبدأ الاستدامة في عملياتها الرئيسة.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «إن الإقبال غير المسبوق من المشاركين في مزاد الربع الثاني، يعد دليلًا واضحاً على النجاح المستمر لهذا المخطط في تعزيز أهداف إزالة الكربون من استهلاك الكهرباء،
وشهد هذا المخطط المبتكر نتائج بارزة محطماً أرقاماً قياسية هذا العام، على نحو يؤكد المساعي الحثيثة لتمكين الدولة من تحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد التي تتطلع إليها».
 وأضاف أنه نظرًا للتأثير المستمر لظاهرة التغير المناخي على المجتمعات، فهذا هو الوقت الأنسب لتعمل فيه الشركات على تقليل بصمتها الكربونية.

شركة مياه وكهرباء الإمارات
الطاقة النظيفة
الإمارات
عثمان آل علي
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