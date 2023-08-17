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توسيع شراكة الرمز بين طيران الإمارات و«إير كندا»

توسيع شراكة الرمز بين طيران الإمارات و«إير كندا»
18 أغسطس 2023 01:31

دبي (الاتحاد)

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أعلنت طيران الإمارات أمس، عن توسيع شراكة الرمز المبرمة مع «إير كندا»، لتشمل رحلات إلى مونتريال ومنها. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إطلاق طيران الإمارات خدمة يومية بين دبي وأكبر مدينة في مقاطعة كيبيك الكندية في يوليو الماضي. 
وأصبح الآن بإمكان عملاء طيران الإمارات التخطيط للسفر بين 11 من أكثر النقاط المحلية شعبية خارج مونتريال والوجهات على شبكة طيران الإمارات الواسعة، والاستفادة من خدمات كلتا الناقلتين بتذكرة واحدة.
وتمتد الشبكة الموسعة للنقاط الكندية المدرجة في شراكة الرمز بين طيران الإمارات وإير كندا إلى 11 وجهة عبر مونتريال، بالإضافة إلى 69 نقطة أخرى يمكن الوصول إليها من مونتريال بموجب اتفاقية الإنترلاين بين الناقلتين.
وتتيح شراكة الرمز بين طيران الإمارات وإير كندا للعملاء الاستمتاع بالمرونة والاختيار من خلال سلاسة مواصلة الرحلات عبر أكبر مدينتين في كندا إلى نقاط مثل هاليفاكس وإدمنتون وأوتاوا وكالغاري للمسافرين بغرض السياحة والعمل أو لزيارة العائلة والأصدقاء. 
ومن تورونتو، يمكن لعملاء طيران الإمارات مواصلة السفر إلى 19 نقطة والتمتع بمزايا الرمز المشترك، بالإضافة إلى 100 نقطة أخرى بموجب اتفاقية الإنترلاين.
وفي المقابل، يمكن للعملاء من المدن الكندية مواصلة رحلاتهم بسهولة مع طيران الإمارات من مونتريال أو تورنتو، للسفر إلى مختلف الوجهات في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، عبر دبي.

إير كندا
طيران الإمارات
الإمارات
كندا
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