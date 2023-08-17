الجمعة 18 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«أدنوك للغاز» توقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لليابان

«أدنوك للغاز» توقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لليابان
17 أغسطس 2023 10:56

أعلنت «أدنوك للغاز» بي إل سي، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز، اليوم عن توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 5 سنوات مع شركة اليابان المحدودة لاستكشاف النفط «جابيكس». تأتي الاتفاقية، التي تتراوح قيمتها بين 1.65 مليار درهم (450 مليون دولار أميركي) و2 مليار درهم (550 مليون دولار أميركي)، استناداً إلى العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين دولة الإمارات واليابان، وسجل «أدنوك» الحافل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات الطاقة اليابانية. وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز، بهذه المناسبة: «تعتبر اليابان أحد أهم وأكبر شركاء دولة الإمارات في مجال الطاقة، ونحن سعداء بأن نساهم في تعزيز هذه العلاقة من خلال إبرام اتفاقية مع شركة اليابان المحدودة لاستكشاف النفط 'جابيكس'، حيث ترسخ هذه الخطوة مكانتنا شريكاً عالمياً مفضل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وتؤكد الحضور المتنامي لأدنوك للغاز في الأسواق العالمية وعلى وجه الخصوص السوق الآسيوية». ويقوم الغاز الطبيعي بدور محوري كوقود انتقالي، نظراً لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. كما أنه يعد مصدراً مهماً للمواد الخام لسلاسل القيمة الصناعية. وستواصل «أدنوك للغاز» الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة «أدنوك» الرئيسية المتكاملة للغاز، والتي تهدف لربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية.

أخبار ذات صلة
طحنون بن محمد: «أدنوك» سجل حافل بالإنجازات
شرطة أبوظبي و«أدنوك للتوزيع» تفتتحان مركزاً متنقلاً لفحص المركبات
المصدر: وام
أدنوك
أدنوك للغاز
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
شيانتيك تغير «الزي» في «أجواء عاصفة»!
الرياضي
شيانتيك تغير «الزي» في «أجواء عاصفة»!
اليوم 12:00
حملة توعية لإزالة السيارات المهملة في الظفرة
الإمارات
حملة توعية لإزالة السيارات المهملة في الظفرة
اليوم 11:59
استبعاد كينيدي بسبب «ارتجاج المخ»
الرياضي
استبعاد كينيدي بسبب «ارتجاج المخ»
اليوم 11:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©